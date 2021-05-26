Культура

В Псковской области стартовала декада «Русская классика – библиотекам»

Псковское региональное отделение «Единой России» 27 мая, в Общероссийский день библиотек, дало старт декаде «Русская классика – библиотекам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии.

Декада посвящена помощи сельским библиотекам и библиотекам малых городов в комплектовании книжных фондов. Помощь малым библиотекам – хорошая традиция «Единой России», уже больше десяти лет проходят акции по передаче книг для сельских и городских библиотек. В них принимают участие депутаты и рядовые члены партии, дружественные общественные организации, неравнодушные люди. Помимо этого, народные избранники берут «под шефство» библиотеки в своих округах, отметили в «Единой России».

Так, недавно секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и руководитель общественной приёмной партии Юрий Сорокин передали в псковскую библиотеку имени И. Н. Григорьева детские книги для пополнения ее фондов. «Очень здорово, что библиотеки сейчас востребованы. Я убежден: ни планшет, ни телефон, ни электронная книга не заменят настоящую книгу. Поэтому мы с большим удовольствием передаем в библиотеки новые книги», - отметил Александр Козловский.

Акция по сбору книг продлится во всех местных отделениях «Единой России» до 6 июня.