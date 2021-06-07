Культура

В Пскове выставили арт-объект под названием «Аммонит Александрович Пушкин»

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка театрального художника Александра Николаева «Вездепушкин». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, выставка приурочена к дню рождения великого поэта Александра Пушкина, которому 6 июня исполнилось 222 года, и к дню рождения художника Александра Николаева, которому в этот же день исполнилось 45 лет.

Коллега Александра Николаева, художник Александр Стройло, на открытии выставки «Вездепушкин» сказал, что ее автор принадлежит к художественному направлению, которое объединяет «мусорщиков». Так он шутливо назвал художников, которые, как и сам Александр Стройло, любят создавать новые арт-объекты из выброшенных на свалку вещей. Вот и Александр Николаев творит свои произведения из старых деревяшек, сломанных часов и роялей. При этом для большинства из представленных на его новой персональной выставке работ он не стал придумывать названия, предлагая посетителям выставки пофантазировать самим.

Дольше всего первые посетители выставки «Вездепушкин» гадали над названием арт-объекта с головой Пушкина и хвостом улитки. Кто-то назвал эту работу «личинкой» Пушкина, а кто-то – «зародышем».

Сам автор называет ее «Аммонит Александрович Пушкин». Основой для этого ассамбляжа послужил настоящий аммонит, который художник несколько лет назад выудил из реки в Нальчике.

Поздравляя Александра Николаева с днем рождения и с открытием очередной персональной выставки, другие псковские художники сказали про него немало лестных слов, а его бывший учитель по Псковской художественной школе Валентин Решетов даже признался, что однажды «использовал» картину Александра в корыстных целях: подарил ее своему лечащему врачу, когда выписывался из городской больницы. Александр Николаев в свою очередь вспомнил, что именно Валентин Решетов сделал из него настоящего художника, когда заявил, что, прежде всего, необходимо сказать самому себе: «Я художник».

Напомним, Александр Николаев родился в 1976 году в Пскове. В 1999 году окончил факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета. Начиная с 1998 года, работал как художник-оформитель, декоратор, театральный художник. Автор более 40 общественных и частных интерьеров в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Нальчике, Риге.

В качестве театрального художника сотрудничал с Псковским драмтеатром имени (в 2014-2015 главный художник, художник-постановщик спектаклей «Граф Нулин», «Старая актриса на роль жены Достоевского», «Простодурсен и Великий Приречный театр») и с детской театральной мастерской «Гвозди» (спектакли «Джеймс Понт: «Операция "Золотой Нос"», «Сны о Снежной Королеве»).

Участник выставок и арт-фестивалей в России, Германии, Латвии. Отдельные художественные проекты и выставки: «Ультрабиология» (2001-2005), «Сны Пушкина» (2016), «Музей контрфольклора и концептуальных этносов Псковской области» (2019), «Дериглазово» (2020).

Выставка «Вездепушкин» продлится в Центральной библиотеке Пскова до 20 июля. На память о ней в библиотеке на Конной останется тантамареска с силуэтом Пушкина, которую художники Псковского театра драмы Александр Николаев и Александр Стройло решили подарить библиотекарям.