Культура

Подборка фильмов к Дню памяти и скорби появилась в KION

Подборка тематических кинолент появилась к Дню памяти и скорби на главной странице онлайн-кинотеатра KION. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, в числе фильмов: «Ржев» (12+), «Переводчик» (16+), «Три дня до весны» (12+), «Спасти Ленинград» (12+), «Собибор» (12+), «28 панфиловцев» (12+) и многие другие.

Фото: пресс-служба МТС

«Кроме того, в июне в онлайн-кинотеатре KION состоялась эксклюзивная цифровая премьера фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев" (12+), сценарий которого основан на автобиографической книге "Побег из ада", - отметили в пресс-службе. - Консультантом масштабного проекта выступил Александр, сын знаменитого летчика. Главную роль исполнил актер Павел Прилучный. Премьера фильма "Девятаев" состоялась в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля — работа Бекмамбетова и Трофимова стала картиной открытия смотра. В широкий кинотеатральный прокат кино вышло с 29 апреля 2021 года».

Отдельное место в витрине онлайн-кинотеатра займет проект с историями о жизни участников обороны Ленинграда, снятыми в рамках городского проекта «Медаль моей памяти». Проект организован комитетом по информатизации и связи и архивным комитетом Санкт-Петербурга при поддержке губернатора Александра Беглова. Первые выпуски созданных в рамках проекта видеоисторий о защитниках города, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», будут бесплатно доступны в онлайн-кинотеатре KION с 22 июня.

Организаторы продолжают съемки сюжетов, в которых дети блокадного Ленинграда и родственники героев рассказывают о своих близких, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», о жизни и быте военных лет. Следующие выпуски будут доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре по мере выхода. В проект также войдет цикл из 3 просветительских видеосюжетов, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» рассказывает про самые интересные и значимые эпизоды военного времени.

Об онлайн-кинотеатре KION

МТС развивает новое направление по производству и дистрибуции развлекательного контента. В апреле 2021 года МТС Медиа дочерняя компания МТС, представила онлайн-кинотеатр KION. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-кинотеатра стали собственные эксклюзивные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента — киносторис.