Культура

МТС Live организует бесплатный онлайн-фестиваль с артистами «Дикой мяты»

Онлайн-концерт в поддержку фестиваля «Дикая мята» (6+) покажет МТС 27 июня в прямом эфире. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, артисты из Санкт-Петербурга, которые должны были выступить на фестивале «Дикая Мята» в этом году, при поддержке фестиваля Stereoleto, клуба-фестиваля «Морзе» и платформы Lookport примут участие в большом онлайн-концерте МТС Live в поддержку фестиваля «Дикая Мята».

Бесплатная трансляция начнется в воскресенье 27 июня в 19:00 по московскому времени на сайте МТС Live и в группе МТС Live социальной сети «ВКонтакте». Запись выступления после трансляции будет доступна на МТС Live.

Для зрителей выступят: Аигел, Tequilajazzz, Кирпичи, 2Самолёта, Аффинаж, Junkyard Storytellaz и Idiot.

Вести онлайн-концерт и общаться с аудиторией будут ведущие проекта «Студия МТС Live» Сергей Мудрик и Полина Фаворская. В перерывах между музыкальными сетами будут прямые включения с артистами и зрителями, желающими поддержать «Дикую Мяту», а также организаторами фестиваля.

Кроме того, с 21 июня по 4 июля при покупке билетов на «Дикую Мяту» 2022 года на МТС Live можно будет получить 50% стоимости билетов на счёт программы лояльности МТС Cashback, а также промокод на год бесплатной подписки на сервис МТС Music.

Потенциальные посетители фестиваля, которые не будут возвращать билет на отмененный фестиваль для возмещения стоимости, получат годовую подписку на онлайн-кинотеатр KION.

Для участия в акции необходимо прислать на kion@mintmusic.ru билет на музыкальный фестиваль «Дикая Мята» 2021. В ответном письме вам направят код на годовую подписку, который можно активировать в личном кабинете онлайн-кинотеатра KION.

«Дикая Мята» – крупнейший независимый мультиформатный open air в России, на сценах которого выступают главные исполнители России и СНГ, мировые звезды и набирающие популярность музыканты. Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» должен был проходить в Тульской области с 18 по 20 июня 2021 года, но был отменен за 7 часов до начала работы.

Весной 2020 года МТС успешно организовала серию прямых трансляций концертов культовых российских групп во время первой волны ограничений, связанных с пандемией. Всего на площадках МТС выступило более двадцати музыкантов и групп, в том числе Моргенштерн, «Чайф», Anacondaz, «Каста», Вячеслав Бутусов, «Несчастный случай», «Секрет», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», Gruppa Skryptonite, МОТ. Всего концерты собрали свыше 60 миллионов просмотров, а общее количество лайков, репостов и комментариев насчитывает сотни тысяч.

Поддержать фестиваль можно по ссылке: https://mintmusic.ru

Справка

«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, МТС Live Арена и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент в 2020 году стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», серия онлайн-концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».