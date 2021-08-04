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Культура

Начались съемки оригинального сериала KION «Обоюдное согласие»

05.08.2021 10:26|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) объявляет о начале съемок оригинального сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой в главной роли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Это психологическая драма/психологический триллер, исследующая тему женской борьбы за справедливость. Созданием сериала занимаются кинокомпании МТС Медиа и «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Сериал будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.

Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница Анна Федорова — обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, как сама Анна. Опытный следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства совершенного преступления вызывают много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть…

Основные роли в сериале исполнили Светлана Иванова, Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов, Глеб Бочков, Андрей Козлов и другие. Съемки сериала «Обоюдное согласие» пройдут в Москве и в Крыму.

Режиссер проекта — Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь», «Школа», «Краткий курс счастливой жизни»). Сценаристы - Анастасия Пальчикова («Маша», «Большой», «День до», «Ее звали Муму»), Ольга Ангелова и Евгений Сосницкий («Ворона»), Виктория Островская.

Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Игорь Мишин.

Продюсеры «Медиаслово»: Марина Бебенина, Анастасия Торлакян, Екатерина Старкина.

Продюсеры МТС Медиа: Максим Филатов, Наталья Исакова, Ирина Щербович-Вечер.

Действие сериала развивается параллельно в двух сюжетных линиях: это расследование изнасилования, которое пережила главная героиня, и события прошлого, которые привели Анну к той злополучной ночи на яхте. Создатели уделят внимание обстоятельствам, из-за которых Федорова вернулась из Москвы в свой провинциальный город и ее роману с учеником, который также бросает тень на героиню в глазах общества. Сериал заденет и острые темы несправедливости и повсеместного замалчивания в обществе неудобных тем.

«Я долго искала материал, очень многое отбраковывала. В какой-то момент уже не было желания снимать ничего вообще. Когда мне прислали сценарий "Обоюдного согласия", я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно я почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом. Мне показалось, что я там могу что-то новое для себя найти, выйти на новый уровень. Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему, та тема, которая затрагивается в "Обоюдном согласии"», - рассказала режиссер Валерия Гай Германика.

Как отметил генеральный продюсер сериала Данила Шарапов, тема сериала «Обоюдное согласие» — одна из самых острых в современном обществе: насилие над женщиной и страх женщин рассказать об этом. Почему в общественном сознании оказывается важной длина юбки жертвы изнасилования, почему общество часто обвиняет самих жертв в провокации насилия. Сценарий «Обоюдного согласия» создавался около 6 лет. Авторской группой руководила одна из самых талантливых современных сценаристов — Анастасия Пальчикова. «Мы очень рады, что именно Лера Германика выступила режиссером, ее взгляд, ее отношение к этой теме без сомнений сформируют особый сериал, который, мы уверены, будет интересен многим зрителям», - добавил он.

По словам генерального директора МТС медиа/онлайн-кинотеатр KION и генерального продюсера Игоря Мишина, новый жанровый сериал исследует крайне актуальную тему — отношение к женской мести. «Где проходит граница дозволенного и преступления? Режиссер Валерия Гай Германика, уверен, сможет сделать это живо и ярко, увлекая за собой зрителя в насыщенную острыми событиями историю», - подчеркнул он.

«Это настоящая драма и, в то же время, зрительское кино на детективном «движке», рассказанное парадоксальным образом: все не то, чем кажется на первый взгляд. У зрителя будет возможность удивляться», - резюмировала продюсер Наталья Исакова.

Теги: #мтс #кино #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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