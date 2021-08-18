Культура

Что покажут на 32-м кинофестивале «Кинотавр»

Проекты из линейки KION-originals вошли в программу 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». В Сочи будут представлены фильмы «Общага» и «Оторви и выбрось», короткометражный фильм «Хейт», а также состоится специальный показ сериала «Товарищ Майор».

В конкурсной программе фестиваля будут представлены два фильма — экранизация культового романа «Общага на крови» Алексея Иванова «Общага» режиссера Романа Васьянова и «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова с Анной Михалковой в главной роли, спродюсированные компанией Metrafilms. Цифровая премьера фильмов «Общага» и «Оторви и выбрось» состоится в онлайн-кинотеатре KION в соэксклюзиве.

Действие фильма «Общага» происходит в 1984 году, в Свердловске. Жизнь студенческой общаги течет своим чередом. Ее обитатели, герои фильма, первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и укладом общаги, разделяя горе и радости на всех. Внезапно одна из студенток кончает жизнь самоубийством. Забелу и его друзей обвиняют в том, что они оставили открытой дверь на крышу, с которой выбросилась девушка. Общага — это модель мира в миниатюре, со всем диапазоном человеческих страстей, подвигов, стремлений к добродетели и падений, любовью, дружбой и предательством.

Сценаристы: Роман Васьянов, Екатерина Богомолова, Павел Селуков, Дарья Селукова.

Режиссер – Роман Васьянов. Продюсеры фильма — Артём Васильев и Игорь Мишин.

В ролях: Геннадий Вырыпаев, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Илья Маланин, Алена Михайлова, Никита Ефремов, Юлия Ауг, Александр Кудренко.

Драма «Оторви и выбрось», с Анной Михалковой в главной роли, расскажет о рассказывает о трех женщинах из разных поколений одной семьи, воюющих между собой. Оля, отсидевшая за то, что выколола глаз своему бывшему мужу, полицейскому Олегу, наконец выходит из тюрьмы. Ее цель — это забрать от неуравновешенной матери, Веры Павловны, свою дочь-подростка Машу и начать жизнь сначала. Но у Веры Павловны другие планы. Она не собирается отдавать Машу. Когда Оля и Маша сбегают, она подкупает Олега, чтобы тот поймал их и вернул к ней. Но Оля и Маша тоже не промах. Доморощенная операция перехвата беглянок превращается в убойное противостояние матери и бабушки, эпичное, кровавое, местами невероятно нелепое, но от этого не менее опасное. В финальной схватке все, Оля, Вера Павловна и Олег, оказываются на волоске от смерти. Спасти их сможет только Маша… и тюрьма.

Сценарист: Кирилл Соколов. Режиссер — Кирилл Соколов («Папа, сдохни!») Продюсеры фильма - Артём Васильев и Игорь Мишин. В ролях: Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко.

Артем Васильев, генеральный продюсер Metrafilms: «Мы очень рады, что два фильма, созданных нами в партнерстве с Игорем Мишиным, включены в конкурсную программу «Кинотавра». Уверены, что участие в фестивале поможет этим сильным фильмам. Мы продолжаем совместную работу с онлайн-кинотеатром KION, и в ближайшее время объявим о наших новых проектах!».

Также в конкурсную программу «Кинотавра» вошел оригинальный короткометражный фильм KION «Хейт» с Викторией Толстогановой в главной роли, сценаристом выступил Александр Цыпкин, режиссером – Светлана Самошина. Короткометражный фильм «Хейт» является частью музыкального киноальманаха «Шестнадцать +» из линейки KION-originals.

Новелла «Хейт» расскажет о 13-летней девочке Майе, которую хейтеры в сети довели до попытки самоубийства. Девочку спасли, и мать решила найти обидчиков и отомстить. При помощи друга-силовика она находит одну из зачинщиц травли Катю Рябкину. Попытка мести заставляет героинь попытаться разобраться в себе.

Премьера киноальманаха «Шестнадцать +», вдохновлённого популярными песнями, будет эксклюзивно доступна зрителям онлайн-кинотеатра KION осенью.

Также в рамках «Кинотавра» состоится специальный показ многосерийного фильма Бориса Хлебникова «Товарищ Майор» - проекта из линейки KION-originals. В центре истории Сан Саныч Кулешов — майор ФСБ, служащий в отделе прослушки. Долгие годы Саныч был частью бездушной государственной машины. Он не задавал лишних вопросов и делал свое дело. Дожив до 50 лет, Кулешов вдруг понял, что люди — добрые, слабые и беззащитные. Они нуждаются не в слежке, а в помощи. Сан Саныч становится героем, но — тайным. Он появляется там, где его не ждут, и «причиняет добро», несмотря на то, что никто его об этом не просит. Роли в проекте исполнили Евгений Сытый, Тимофей Трибунцев, Виталий Хаев, Олеся Железняк, Денис Косяков.

Авторы сценария: Василий Сигарев, Данил Троценко, Артем Милованов, Геннадий Смирнов, Анатолий Антимонов, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова, Алексей Смирнов. Креативные продюсеры: Авдотья Смирнова, Анна Пармас.

Режиссер сериала Борис Хлебников, продюсеры — Александр Плотников, Борис Хлебников, Игорь Мишин, Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Наталья Исакова, Максим Филатов, производство компании Look Film. Эксклюзивная премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION осенью.

«Кинотавр» — главный национальный кинофестиваль России, полноценная независимая площадка для российского кинематографа. Открытый российский кинофестиваль с 1991 года провозится в Сочи. Задача Фестиваля — презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, повышение авторитета киноискусства, его значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздействие на кинопроцесс. В 2021 году «Кинотавр» пройдет с 18 по 25 сентября.