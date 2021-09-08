Культура

В «Михайловском» подготовили концерт, экскурсию и выставку к 800-летию Александра Невского

Сегодня, 12 сентября, в день, когда Русская православная церковь вспоминает святого благоверного Александра Невского, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» анонсирует ряд событий, подготовленных к 800-летию великого князя.

Юлия Леонычева. Из иллюстраций к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Александр Невский. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Так, корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в музее о предстоящем концерте классической музыки «Не во имя славы». Этот концерт будет дан в Научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) в ближайшее воскресенье, 19 сентября. Перед жителями и гостями Святогорья выступят именитые музыканты: лауреат всероссийской премии «Casta Diva», лауреат российской национальной премии «Золотая Маска» Татьяна Печникова (сопрано), солистка Центра оперного пения Галины Вишневской Любовь Молина (контральто), солист Государственного академического Большого театра России Николай Ефремов (баритон), доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Валерия Петрова (фортепиано). В исполнении столичных музыкантов прозвучат вокальные миниатюры и фрагменты из опер М. И. Глинки, А. П. Бородина, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева и других русских и советских классиков — произведения, посвященные духовному и героическому подвигу русского народа, а также пьесы, написанные на стихи А. С. Пушкина. Начнут праздничный вечер в 16.00.

Также в музее рассказали о новой тематической экскурсии «От Александра к Александру», которую разработали научные сотрудники «Михайловского». Разговор в ней пойдет о двух великих российских Александрах — Невском и Пушкине. Маршрут экскурсии проходит по мемориальным усадьбам «Михайловское» и «Петровское», Святогорскому монастырю. Рассчитана она, прежде всего, на старших школьников, но, как полагают в музее, будет интересна и взрослым, особенно тем, кто интересуется отечественной историей.

Помимо этого, сейчас в Пушкинском заповеднике завершают подготовку к большой фотовыставке, рассказывающей о псковских храмах и часовнях, освященных в память великого русского полководца, и о других памятниках истории и культуры, так или иначе связанных с его именем. Автор более чем двадцати снимков, которые в крупноформатном исполнении будут представлены в этой экспозиции, — фотохудожник Николай Алексеев.

Николай Алексеев. Часовня святого Александра Невского в Логвино Порховского района Псковской области

Напомним также, что сейчас в музее, в здании НКЦ и на площади перед ним, работает выставка мозаичных панно, рассказывающая о воинстве князя Александра и его победах.