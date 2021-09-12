Культура

«Культурная суббота» прошла в колледже искусств

Всероссийская акция «Культурная суббота» прошла в концертном зале музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед студентами и преподавателями колледжа выступила руководитель службы управления объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Пскове Мария Лисенкова. Ее лекция «Памятники древнего Пскова» в сопровождении презентации была посвящена обзору объектов истории и архитектуры города, включенных в список культурного наследия ЮНЕСКО.

«В интерактивном общении с лектором молодые люди проявили живой интерес к рассматриваемой теме, а также продемонстрировали свои знания в области истории, культуры и архитектуры города», - отметили преподаватели колледжа.

Напомним, что Всероссийская акция «Культурная суббота» ежегодно проводится каждую вторую субботу сентября. В этот день учреждения культуры разных регионов России проводят бесплатные лекции, выставки, мастер-классы, концерты.

На официальном Ютюб-канале колледжа искусств можно посмотреть запись лекции. Видео доступно по ссылке.