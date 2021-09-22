Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Голышевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий спектр вопросов, связанных с работой учреждения: итоги завершающегося туристического сезона, изменения внутри музея-заповедника после получения им федерального статуса, реставрационные работы на музейных объектах.

Как продвигаются работы в Кузнечном дворе? Что ждет псковичей в этом музейном пространстве? Чем сегодня живет музей-квартира Ленина и домик «Искра»? Есть ли перспективы у этих объектов и интерес к ним? Насколько оправданы вложения в строительство монумента «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера?

Подробнее об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.