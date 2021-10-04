Культура

Писатель из Великих Лук стал призером Международной литературной премии

Писатель Андрей Канавщиков из Великих Лук стал призером Международной литературной премии «О Русь, взмахни крылами» в номинаций «Большая премия». Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

Церемония награждения дипломантов и лауреатов премии состоялась в преддверии дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина в Москве в Государственном музее А. С. Пушкина. В этом году на участие в премии было подано около 1000 заявок. Соискатели присылали свои работы из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Австрии, Германии, Канады, США, Израиля, Австралии, Польши, Белоруссии, Украины, Молдовы, Таджикистана.

Жюри премии почти год оценивало работы в 10 номинациях, и к середине сентября были определены 25 номинантов.

В номинации «Большая премия» приняли участие поэты, работающие в больших поэтических формах или предоставившие на суд жюри целые сборники стихов. Так, денежный приз в 100 000 рублей, а также первое место в номинации смог завоевать поэт Владимир Новиков (Журавль) из Солнечногорска. Третье место в этой номинации досталось Валентине Коростелевой (Сунцовой) из подмосковной Балашихи.