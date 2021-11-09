Культура

«Пушкинский заповедник из поднебесья» увидели великолукские лицеисты

Программу «У вас в гостях Пушкинский заповедник» 10 ноября провели для великолукских школьников специалисты государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, участниками программы стали учащиеся 2А класса городского лицея №10.

В рамках этой акции научные сотрудники отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская и Елена Федорова организовали для ребят виртуальную экскурсию по «Михайловскому», показали им фильм «Пушкинский заповедник из поднебесья», где использованы съемки Николая и Андрея Алексеевых, в том числе — с высоты птичьего полета. Кроме того, лицеистам дали урок письма — рассказали о перьях и орешковых чернилах, какими пользовались в пушкинские времена.

«Второклассники, которые уже успели побывать в Святогорье этой осенью, с большим энтузиазмом участвовали в занятии, а потом высказали желание приезжать в "Михайловское" еще и еще», - отметили в музее.

В учреждении подчеркнули, что программу «У вас в гостях Пушкинский заповедник» для великолукских лицеистов провели в полном соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими в Псковской области.