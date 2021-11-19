Культура

«Прогуляться» по выставке из Исаакия можно на сайте «Михайловского»

Побывать на выставке «Возрождение утраченного» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» теперь можно, даже не выходя из дома. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, экспозиция, прибывшая в Псковскую область из Санкт-Петербурга, из Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», теперь в режиме прогулки доступна на официальном сайте Пушкинского заповедника.

Напомним, что уникальная выставка — совместный проект Пушкинского заповедника и Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Она была открыта в Святогорье в начале октября и будет доступна для посетителей до 22 декабря. В музее уточнили, что эта экспозиция, как и другие, развернутые в Научно-культурном центре музея-заповедника, работает и сейчас, несмотря на то, что в «Михайловском» до конца осени объявлен санитарный период. Посетить выставку лично можно в любой день, кроме понедельника и вторника.