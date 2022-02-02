Культура

Новый поэтический проект «Михайловского» объединил творческих людей из разных точек России

В феврале стартовал новый поэтический, чтецкий интернет-проект Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» — к столетию создания музея в псковских пушкинских местах.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, эта акция объединила творческих людей из разных точек России.

Открыли проект пушкинским «Пророком» в исполнении петербуржца, актёра театра и кино и режиссёра, выпускника Российского государственного института сценических искусств Ильи Мотова. Следующий ролик, запланированный к показу на 5 февраля, — стихотворение «Поэту», прочтенное Максимом Григорьевым, актером из Ижевска.

Далее подписчиков и постоянных посетителей официальных страниц «Михайловского» в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram) ждут встречи с декламаторами из Москвы, Петрозаводска, Пушкинских Гор, из других больших и малых городов России.

Ролики размещены в сетях под хэштегами #ЧитаемПушкина, #100Михайловское, #100ПушкинскийЗаповедник, — уточнили в учреждении.