Культура

Правнучка первого директора «Пушкинского уголка» приехала на научные чтения в «Михайловское»

В работе нынешних XXV Февральских музейных чтений памяти Семена Гейченко «Пушкинский Заповедник в ХХ веке» принимает участие Анна Гудкова, экскурсовод Музея петербургского авангарда (Дом М. В. Матюшина), сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском».

Представляя Анну Гудкову участникам и гостям конференции, ведущий заседание Эдуард Узенев, ученый секретарь «Михайловского» отметил, что она является прямым потомком первого директора Пушкинского Заповедника Василия Никифоровского.

Василий Никифоровский, первый директор музея-заповедника псковских пушкинских местах. Фото из фондов «Михайловского»

С трибуны чтений Анна Гудкова поделилась воспоминаниями о прадеде. Выпускник филологического факультета Петербургского университета, после демобилизации в 1918 году, он приехал на работу в Псковскую губернию и преподавал вначале в Опочке, а затем в школе II ступени в Святых Горах.

Василий Никифоровский был членом комитета по охране могилы А. С. Пушкина и почти сразу, летом 1920-го, был назначен директором недавно образованного Пушкинского музея. Умер он в феврале 1942 года в блокадном Ленинграде от истощения, будучи при этом ответственным за выдачу продуктовых карточек сослуживцам. «Но Василий Митрофанович был человеком, который не мог даже помыслить о том, чтобы выжить ценою какого-либо нечестного поступка», — заключила правнучка Никифоровского.

В «Михайловском» уточнили, что основным выступлением Анны Гудковой на конференции было сообщение о Доме М. В. Матюшина. Этот филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга достаточно молод: в декабре прошлого года ему исполнилось 15 лет.

В «Михайловском» особо отметили, что история создания, становления и развития музеев, а также формирование их коллекций — вне зависимости от величины и статуса учреждения, предмета экспонирования, проч., проч. — всегда была и будет одной из самых важных тем на чтениях памяти Гейченко, музейных по определению.

В настоящее конференция, программа которой рассчитана на два дня, продолжает свою работу.