Культура

«Голоса стихий» можно будет услышать завтра в «Михайловском»

Необычный концерт запланировали на завтра, воскресенье, 13 февраля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, действо, которое намерены представить в Святогорье музыканты из Москвы и Новосибирска, решено в необычном жанре вокально-инструментального видеотеатра. В программе сошлись воедино музыка (пьесы Роберта Шумана, Петра Чайковского, Александра Скрябина, Тору Такэмицу, Эдисона Денисова) и поэзия (стихи Александра Пушкина, Аполлона Майкова, Марины Цветаевой), живой театр и компьютерная сценография.

Сопровождает этот перфоманс показ офортов Ивана Шишкина, в том числе и переосмысленных в 3D-формате, отметили в музее.

Владимир Бачу. Усадьба «Михайловское» (2012). Ветер. Из собрания музея-заповедника

Участвуют в концерте Яна Мамонова (сопрано), Маргарита Аунс (кларнет), Василий Щербаков (фортепиано). Музыкальным эпиграфом к программе ее создатели выбрали «Колыбельную» П. И. Чайковского на стихи А. Н. Майкова: «В няньки я тебе взяла / Ветер, солнце и орла».

Концерт будет дан в большом концертном зале музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), начнут его в 16.00.

Билет на «Голоса стихий» можно приобрести, воспользовавшись «Пушкинской картой», подчеркнули в «Михайловском» и добавили, что на перфоманс бесплатно приглашены учащиеся образовательных учреждений Пушкиногорского района, а также участники Февральских музейных чтений, которые сейчас проходят в музее-заповеднике.