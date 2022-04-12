Культура

Усвяты могут получить статус исторического поселения

Вопрос о присвоении Усвятам статуса исторического поселения обсуждают в Псковской области. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров.

«Совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия, комитетом по ЖКХ и строительству Псковской области решаем вопрос о присвоении Усвятам статуса исторического поселения», - написал Дмитрий Петров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава района пояснил, что такой статус позволит при поддержки губернатора области Михаила Ведерникова участвовать в федеральных проектах и привлекать дополнительные финансовые ресурсы из федерального бюджета, в том числе на благоустройство территории, прилегающей к Дому Родзянко.

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Ранее сообщалось, что проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения XIX века «Дом Родзянко» в Усвятах прошла согласование в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.