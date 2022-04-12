Культура

Псковичи стали участниками международного фестиваля «Золотые пески 2022»

Псковичи стали участниками VI международного конкурса-фестиваля «Золотые пески 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме культуры Ленинского комсомола.

Фото здесь и далее: ДК ЛК Великих Лук

Фестиваль собрал в Великих Луках более 300 исполнителей танцев народов мира, современного, спортивного и эстрадного танцев из Москвы, Пскова, Западной Двины, Новосокольников, Поречья, Старой Руссы, Булынино. Большое количество творческих коллективов представили сами Великие Луки.

В этом году председателем жюри стала Земфира Архинчеева - хореограф-постановщик, глава комитета по цыганским танцам WADA (World Art & Dance Alliance), судья Общероссийской танцевальной организации, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Остальные судейские кресла заняли известные в Великих Луках хореографы Максим Петров, Инна Николаева и Наталья Троянова. Оценивала сценические образы Ольга Маркелова (Москва) - выпускница школы телевидения на Шаболовке, радиоведущая радио LOL.

«Открылся фестиваль 9 апреля. В этот день состоялся мастер-класс по греческому цыганскому танцу - творческая встреча с председателем жюри Земфирой Архинчеевой. Второй день стартовал рано утром, несмотря на воскресный день. На конкурсе было представлено 86 конкурсных композиций. Каждый из коллективов показал высокий уровень подготовки. Члены жюри отдельно отметили самых юных участников, которые показали себя уже сильными артистами», - рассказали в ДК ЛК.

Также 10 апреля состоялось награждение участников конкурса и гала-концерт, на котором смогли выступить лучшие конкурсанты.