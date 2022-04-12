Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Современный центр обслуживания
Денис Иванов о благоустройстве округа
Geely по специальной цене
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Тверские управленцы
Новая политическая реальность
петухам здесь не место
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Культура 12.04.2022 16:420 Фестиваль «Ледовое побоище» состоится в Гдовском районе в июне 14.04.2022 08:000 Псковичи стали участниками международного фестиваля «Золотые пески 2022» 13.04.2022 21:200 Псковский цирк с размахом отметит свое 55-летие 13.04.2022 19:310 Новые тренды в работе региональных музеев обсуждают в Москве 13.04.2022 17:410 На выставку «Весенний ветер под Изборском» приглашают псковичей 13.04.2022 14:040 Опубликованы михайловские фотографии «придворного художника здешней усадьбы»
 
 
 
Самое популярное 07.04.2022 23:5211 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 07.04.2022 15:0912 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 09.04.2022 10:354 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковичи стали участниками международного фестиваля «Золотые пески 2022»

14.04.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Псковичи стали участниками VI международного конкурса-фестиваля «Золотые пески 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме культуры Ленинского комсомола.

Фото здесь и далее: ДК ЛК Великих Лук

Фестиваль собрал в Великих Луках более 300 исполнителей танцев народов мира, современного, спортивного и эстрадного танцев из Москвы, Пскова, Западной Двины, Новосокольников, Поречья, Старой Руссы, Булынино. Большое количество творческих коллективов представили сами Великие Луки. 

В этом году председателем жюри стала Земфира Архинчеева - хореограф-постановщик, глава комитета по цыганским танцам WADA (World Art & Dance Alliance), судья Общероссийской танцевальной организации, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Остальные судейские кресла заняли известные в Великих Луках хореографы Максим Петров, Инна Николаева и Наталья Троянова. Оценивала сценические образы Ольга Маркелова (Москва) - выпускница школы телевидения на Шаболовке, радиоведущая радио LOL.

«Открылся фестиваль 9 апреля. В этот день состоялся мастер-класс по греческому цыганскому танцу - творческая встреча с председателем жюри Земфирой Архинчеевой. Второй день стартовал рано утром, несмотря на воскресный день. На конкурсе было представлено 86 конкурсных композиций. Каждый из коллективов показал высокий уровень подготовки. Члены жюри отдельно отметили самых юных участников, которые показали себя уже сильными артистами», - рассказали в ДК ЛК.

Также 10 апреля состоялось награждение участников конкурса и гала-концерт, на котором смогли выступить лучшие конкурсанты.

Теги: #конкурс #фестиваль #искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 200 человек
14.04.2022, 08:450 Мастер-класс по созданию пасхального венка пройдет в Пскове 14.04.2022, 08:300 Врач назвал идеальный продукт для заедания стресса 14.04.2022, 08:150 Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме – эксперт 14.04.2022, 08:000 Псковичи стали участниками международного фестиваля «Золотые пески 2022»
14.04.2022, 07:450 Оплачивать замену газовых плит для бедных предложили в Госдуме 14.04.2022, 07:300 Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для пользователей из России 14.04.2022, 07:150 Пять белорусских коров без документов задержали в Псковской области 14.04.2022, 07:032 Рекордную сумму потратили на лекарства россияне за месяц
13.04.2022, 22:310 Вышла в свет новая книга митрополита Тихона 13.04.2022, 22:130 Как обеспечить ребенку безопасность в Сети, объяснили в псковской полиции 13.04.2022, 21:551 «Экопром» предлагает псковичам инструкцию по использованию желтых контейнеров 13.04.2022, 21:391 В Псковской области спрос на специалистов рабочей сферы вырос в 2,5 раза
13.04.2022, 21:200 Псковский цирк с размахом отметит свое 55-летие 13.04.2022, 21:030 Более 3,5 тысяч псковичей получили уведомления о будущей пенсии 13.04.2022, 20:450 Соревнования по рыбной ловле пройдут в Пскове 16 апреля 13.04.2022, 20:290 Первый субботник провели в Великих Луках единороссы и спортсмены
13.04.2022, 20:101 Псковичей предупредили о крупных штрафах за взятки сотрудникам ГИБДД 13.04.2022, 19:500 Скопу за охотой засняла сотрудник «Михайловского» 13.04.2022, 19:310 Новые тренды в работе региональных музеев обсуждают в Москве 13.04.2022, 19:120 Профсоюзные баннеры обновят в Псковской области
13.04.2022, 18:531 Интерактив: Бесконечное ожидание услуги 13.04.2022, 18:441 Анатолий Копосов призвал политиков не видеть в оппонентах врагов 13.04.2022, 18:371 Расширить сеть исправительных центров планируют в Псковской области 13.04.2022, 18:211 Почти 300 контейнеров для раздельного сбора мусора поступили на баланс города Пскова
13.04.2022, 18:131 В обкоме КПРФ прокомментировали выход из партии Анатолия Копосова 13.04.2022, 18:040 Молодых профессионалов-спасателей наградили в Пскове 13.04.2022, 17:570 Псковские садоводы могут получить консультацию специалиста Росреестра 13.04.2022, 17:480 Директор псковской автошколы наказан за выдачу свидетельства без обучения
13.04.2022, 17:410 На выставку «Весенний ветер под Изборском» приглашают псковичей 13.04.2022, 17:358 Анатолий Копосов вышел из КПРФ 13.04.2022, 17:320 Игорь Иванов заявил о необходимости пересмотреть пенсионное обеспечение в России 13.04.2022, 17:213 Реализация трех новых проектов «Единой России» начинается в Псковской области
13.04.2022, 17:140 Исследователи из России и Узбекистана примут участие в конференции в Великих Луках 13.04.2022, 17:030 Глава облсовпрофа отметил рост интереса псковичей к вступлению в профсоюз 13.04.2022, 17:010 Власти высказались о снижении налогов в России 13.04.2022, 17:000 Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
13.04.2022, 16:570 Эколог: Конкурс «Чистый Псков» – это традиция, объединяющая горожан 13.04.2022, 16:500 Вопросы социальной газификации обсудили Михаил Ведерников и Александр Борисов 13.04.2022, 16:350 Олимпиада по ментальной арифметике пройдет в Пскове 13.04.2022, 16:260 Действия во время весеннего половодья отработали псковские сотрудники МЧС
13.04.2022, 16:210 Великолукская студентка рассказала об отказе федерации скелетона выплачивать призовые россиянам 13.04.2022, 16:180 Псковичи присоединятся к всероссийскому автопробегу в честь Первомая 13.04.2022, 16:130 Компанию «Алтын» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва поставки дорожных знаков 13.04.2022, 16:081 Экс-главврач Псковской областной больницы получил награду за заслуги перед регионом
13.04.2022, 16:082 Колледжский сварщик 13.04.2022, 16:050 Акт осмотра концлагеря в Печорском районе обнародовали псковские архивисты 13.04.2022, 15:511 Пскович задержал пьяную женщину-водителя и вызвал полицию. ВИДЕО 13.04.2022, 15:370 Псковские коллекционеры визиток могут разбогатеть
13.04.2022, 15:290 Небольшой дождь и до +15 градусов обещают псковские синоптики 14 апреля 13.04.2022, 15:232 Великолучанин перевозил ворованные крышки люков на такси 13.04.2022, 15:054 Игорь Иванов высказал мнение об уровне зарплат в Псковской области 13.04.2022, 15:010 Житель Бежаниц пригрозил пистолетом женщине и получил условный срок
13.04.2022, 14:590 «PROПРАВО»: Типичные примеры мошенничества. ВИДЕО 13.04.2022, 14:400 Псковский суд вынес приговор сбившему велосипедиста водителю 13.04.2022, 14:350 Годовую инфляцию до 20% спрогнозировали в Счетной палате России 13.04.2022, 14:330 Глава Псковского облсовпрофа раскрыл подробности приема беженцев в «Голубых озерах»
13.04.2022, 14:300 Роструд отменил плановые проверки работодателей до конца 2022 года 13.04.2022, 14:140 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю. ВИДЕО 13.04.2022, 14:040 Опубликованы михайловские фотографии «придворного художника здешней усадьбы» 13.04.2022, 14:001 Более 50% участников опроса ПЛН не видят смысла жаловаться на неудобства из-за ремонта Фабрициуса
13.04.2022, 13:531 Семьи с детьми в СЗФО в четыре раза чаще стали брать ипотеку с господдержкой в Сбере 13.04.2022, 13:490 Игорь Иванов заявил о достаточном количестве вакансий в Псковской области 13.04.2022, 13:425 Сергей Елизаров предложил другим городам взять конкурс «Чистый Псков» за образец 13.04.2022, 13:290 Двух псковичек задержали росгвардейцы при попытке украсть продукты
13.04.2022, 13:280 Завести полезные знакомства в офлайн-формате предлагают псковским бизнесменам 13.04.2022, 13:270 Ремонт участка улицы Никольской в Пскове продлится сегодня до 18:00 13.04.2022, 13:134 Названо предположительное число нелегальных работников в Псковской области 13.04.2022, 13:060 Новая политическая реальность: кто-то теряет, а кто-то находит
13.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Ивановым 13.04.2022, 12:570 За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса 13.04.2022, 12:550 «Яндекс.Такси» повысит цены 13.04.2022, 12:490 Псковский центр занятости модернизируют в 2022 году
13.04.2022, 12:440 Две улицы перекроют в Пскове 15 апреля для проведения соревнований 13.04.2022, 12:411 Причину роста тарифов на пригородные перевозки назвал Станислав Стармолотов 13.04.2022, 12:380 Белорусы поделились с псковичами идеями для прикладного творчества 13.04.2022, 12:270 «Рекорд Победы»: псковичи планируют отжаться около 30 тысяч раз
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru