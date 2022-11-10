Культура

Писатели Псковской области провели встречу с белорускими студентами

На базе Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой прошла литературно-патриотическая встреча студентов старейшего ВУЗа Республики Беларусь с творческой делегацией Псковского регионального отделения Союза писателей России. Об этом Псковскйо Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Фото здесь и далее: Псковское отделение союза пистелей России

В ней приняли участие представители Псковского регионального отделения — поэты Юрий Ишков, Светлана Размыслович, Людмила Скатова, прозаик Геннадий Синицкий, действительный член Русского географического общества, геоморфолог Александр Желамский, действительный член Петровской академии наук и искусств, член Союза художников России Александр Андреев и члены Союза писателей Беларуси.

Перед началом мероприятия состоялось знакомство представителей Псковской писательской организации с историей учебного заведения и его настоящей жизнью, которую любезно рассказал ректор университета Юрий Яцентович Романовский. Он отметил важность мероприятия, уникальную возможность пообщаться, задать вопросы, услышать мнение людей, которые являются, в том числе, лидерами мнений, формируют впечатление о происходящем в мире, а также пожелал участникам удачной работы, эмоционального общения, обмена мнениями и успехов.

Официальная часть встречи прошла в концертном зале Полоцкого коллегиума и собрала чуть менее 200 человек.

Представители Российской стороны знакомили студентов со своим творчеством: читали стихи, рассказы и даже сказки. Делились яркими историями из своей жизни, а также, впечатлениями от пребывания на благословенной Полоцкой земле. Земле, которая является колыбелью Белорусской государственности и историческим центром просвещения от средних веков и поныне.

Выбор проведения встречи в древнейшем городе Беларуси исходил ещё из того, что города Великие Луки и Полоцк – города-побратимы, копию Договора от 14.12.2007 года, передал ректору университета руководитель Псковской делегации Юрий Ишков. Он также зачитал приветственный адрес в адрес университета от Председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина, и выразил благодарность Главе города Великие Луки Николаю Козловскому и руководству Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой за оказанное содействие в решении организационных вопросов, связанных с этим событием.

Основная часть встречи завершилась преподнесением авторских сборников писателей Российской делегации с дарственными надписями, как для учебного заведения, так и для студентов университета.

В неформальной обстановке писатели Союзного государства наметили дальнейшие планы развития сотрудничества, ответной встречи на территории Российской Федерации и возможного издания совместного коллективного сборника стихов и прозы.