Культура

Всемирный день театра отмечают 27 марта

Всемирный день театра отмечают 27 марта. Он установлен в 1961 году девятым конгрессом международного института театра. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Деятельность Международного института театра, согласно его уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира».

Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю международного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первое международное послание в честь всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто, пишет calend.ru.

Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством. Национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира. Советский Союз получил членство в МИТ еще в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия — постоянный член его исполнительного комитета.

Как известно, слово «театр» произошло от древне-греческого слова theatron, что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие театральные представления также использовали мифологические образы.