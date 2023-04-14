Культура

Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове

Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове сегодня, 18 апреля. На открытии выступил заслуженный деятель искусств Псковской области Вячеслав Рахман, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помимо этого, на торжественном открытии выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она передала поздравительный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Вера Ивановна - уникальный руководитель библиотеки. Она никогда не откажется от того, чтобы псковское библиотечное сообщество принимало таких важных гостей. Мы приветствуем здесь всех наших коллег из столицы, из других городов. Всех, кто имеет отношение к русскому слову, к русской литературе, к библиотечной теме», - выступила Вера Емельянова, отметив деятельность генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова» Веры Павловой.

Далее состоялось награждение лауреатов XVII областного конкурса на лучшую издательскую продукцию. Так, «Книгой года» признана книга «Русское изобразительное искусство XVIII - начала XXI века из собрания Псковского музея-заповедника». Награду получила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В номинации «Лучшее патриотическое издание» жюри отметило книгу «Курган дружбы».

Награду в номинации «Лучшее издание по истории края» получил Литературно-мемориальный музей Александра Алтаева, который представил книгу «Годовщина. Забытый угол».

Лучшим литературно-художественным изданием признана книга «Довмонт Псковский. Чему быть - того не миновать». Лучшим изданием по туризму стала книга «Пушкинские места Пскова и окрестностей знакомые и незнакомые: путеводитель».

В номинации «Лучшее издание для детей и юношества» победителем стала книга «Псковские народные сказки» от Театрально-концертной дирекции Псковской области.