Культура

Несколько вакансий открыты в Псковском музее-заповеднике

В команду Псковского музея-заповедника требуется активный, грамотный специалист по культурно-просветительским мероприятиям (военно-патриотическое направление) и экскурсовод. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Специалист по культурно-просветительским мероприятиям (военно-патриотическое направление) должен будет проводить интерактивные и театрализованные программы, в соответствии с нормами и учетом режимов работы; разрабатывать новые культурно-просветительские мероприятия музея и интерактивные пространства; дежурить по отделу в соответствии с установленным графиком; проводить экскурсии на объектах музея.

График работы: скользящий, пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Опыт работы приветствуется в области культуры и туризма, а законченные курсы экскурсоводов будут преимуществом.

Требуется высшее профессиональное образование (гуманитарное, историческое, культура и искусство). Приоритет в работе: проведение театрализованных и интерактивных культурно-просветительских программ военной тематики. Место работы располагается в Псковском кремле, Покровской башне и Варлаамовский угол.

Условия:

оформление по ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, оплачиваемый больничный;

полный рабочий день;

заработная плата: при собеседовании.

Направляя резюме, кандидат подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Псковски музеем-заповедником.

Резюме с указанием вакансии можно прислать на электронный адрес: mus.pedagogycenter@mail.ru.

Экскурсовода приглашают в Двор Постникова. График: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.

Опыт работы: приветствуется в области культуры и туризма, а законченные курсы экскурсоводов будут преимуществом. Требуется высшее профессиональное образование (гуманитарное, историческое, культура и искусство).

Обязанности:

проведение экскурсии по экспозициям, выставкам;

участие в культурно-просветительских мероприятиях Музея;

знание туристских ресурсов Псковской области;

дежурство по отделу и музею в соответствии с установленным графиком.

Условия: оформление по ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, дополнительный отпуск 3 дня, оплачиваемый больничный. Заработная плата оговаривается при собеседовании. Направляя резюме, кандидат подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Псковским музеем-заповедником.

Резюме с указание вакансии можно прислать на электронный адрес: dvorpost.museum@yandex.ru