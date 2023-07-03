Культура

День любви, семьи и верности отпразднуют в усадьбе Софьи Ковалевской

День любви, семьи и верности отпразднуют в усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Лето – замечательная пора для посещения старинных усадеб. Участники мероприятия узнают, как жила семья Корвин-Круковских в своем Полибинском имении, кто и почему называл господский дом Полибинским замком, увидят детскую комнату юной Сонечки, которая была оклеена литографиями лекций профессора математики Остроградского», - рассказали в музее.

В рамках программы у посетителей будет возможность осмотреть выставку «Полибинский парк: красота и вдохновение», которая расскажет об истории парка, мемориальных двухсотлетних дубах и липах, растительных и животных обитателях.

Гости мероприятия смогут по выбору принять участие в мастер-классах по рисованию, историческим танцам, составлению родословной и посланий на «языке цветов». Также участников ждет интеллектуальная игра «Страницы жизни С. Ковалевской» и квест «Тайны Полибинского замка».

Из Великих Лук от площади Ленина организуют 40-местный автобус для желающих приехать в усадьбу на праздник. Открыта предварительная запись по телефону +78115329523. Время отправления – 13:00.

Программу мероприятия и стоимость билетов можно узнать по ссылке.