Культура

Большой репетиционный зал в псковском Доме офицеров ремонтируют для «Театра танца «Русские узоры»

У Заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры» появится большой репетиционный зал в Доме офицеров в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В помещении сейчас идет ремонт. Меняют электропроводку и систему отопления, ровняют пол, его застелют специальным покрытием для хореографических классов и сделают косметический ремонт стен. В зале будет больше света, зеркал и новые танцевальные станки. Рядом с ним оборудуют раздевалки и зону отдыха», - отметил Борис Елкин.

Он также добавил, что Дом офицеров - одно из учреждений культуры, которое обновляется поэтапно. За два года отремонтировали помещение малого концертного зала - место встречи клуба «Рио-Рита», поменяли покрытие пола в большом концертном зале и поставили новое световое оборудование. В этом году установили 660 новых кресел.