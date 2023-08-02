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Культура

Псковский журналист стала ученицей яснополянской школы литературной критики

07.08.2023 13:43|ПсковКомментариев: 0

Опубликован список участников сезона-2023 Школы литературной критики имени Валентина Курбатова, сообщает сайт «Год литературы». В этот раз организаторы получили более ста заявок на участие в школе от претендентов из 27 регионов России. По результатам конкурса были отобраны 24 молодых критика и писателя из Москвы и подмосковного Реутова, Екатеринбурга и Каменной Степи, что в Воронежской области, многих других больших и малых городов России. На этот раз в списке есть и псковское имя — это псковский журналист, известная по публикациям на Псковской Ленты Новостей, Елена Южакова.

Валентин Курбатов. Фото Юрия Белинского. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Занятия школы в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» будут проходить с 24 по 28 августа.

«В этом году конкурсным заданием в школе критики стало короткое эссе о вариантах начальных глав "Анны Карениной". И надо сказать, что большинство участников очень достойно справились с непростой задачей анализа этих текстов. Если бы у нас была такая возможность, то смело можно было бы увеличить число слушателей школы вдвое. Но мест, увы, всего 24, а мнения экспертов в любом случае достаточно субъективны. Но что точно можно сказать — состав участников снова очень сильный!» — цитирует издание председателя жюри литературной премии «Ясная Поляна», советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.

Школа литературной критики имени псковича, литератора В. Я. Курбатова была основана в 2021 году в рамках Международных яснополянских писательских встреч. Уже второй год она проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Критиков, чьё внимание сосредоточено на прозаических произведениях, по традиции собирают «у Толстого», а вот тех, кто, по преимуществу, работает с поэтическими текстами, в прошлом году принимал Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», напомнили Псковской Ленте Новостей в Пушкинском заповеднике.

В нынешнем августе практическую работу с участниками проведут члены жюри премии «Ясная Поляна». Сайт «Год литературы» называет их поименно: ректор Литературного института Алексей Варламов, писатели Владислав Отрошенко и Павел Басинский, профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, культуролог, главный редактор проекта «Полка», в прошлом — главный редактор и редакционный директор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин, литературный критик, прозаик, кандидат филологических наук, в прошлом — заведующая отделом критики журнала «Октябрь» Валерия Пустовая, литературный критик, обозреватель Forbes и Psychologies, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина, первый заместитель главного редактора журнала «Юность», главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

Издание также сообщает, что лучшие работы учеников школы литературной критики будут опубликованы в толстых литературных журналах — партнерах проекта, а шесть её выпускников планируют пригласить в рабочую группу литературной премии «Ясная Поляна».

Теги: #пушкинский заповедник #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
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