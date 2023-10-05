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Культура

Театр «Город Муз» представил псковичам свой новый спектакль «Екатерина Великая»

09.10.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

Театр «Город Муз» из Санкт-Петербурга при поддержке Фонда президентских грантов показал в Пскове новый интерактивный кукольный спектакль «Екатерина Великая». Спектакль был показан в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева и в детской экологической библиотеке «Радуга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе города Пскова.

В основу сюжета этого спектакля легли два сказки, написанные императрицей Екатериной Второй для своего внука Александра I, чтобы он рос отважным и честным. Постановка также знакомит юных зрителей с костюмами, нравами, документами и самыми известными историческими деятелями той эпохи.

Партнерами этого проекта Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ» выступили Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства и Специальная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина.

Сценарий для этой пьесы написал Игорь Красовский, режиссёр спектакля – Вера Каратаева, художник-оформитель – Юлия Гамзина (специальный приз «Прорыв» 2021 г. в номинации «Лучший художник»), музыкальное оформление - Аглая Жюгжда. Роли исполнили Аглая Жюгжда и Рустем Усинов.

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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