Культура

Люди мира: псковичей приглашают на «Праздник белых журавлей»

20 октября в Доме офицеров состоится музыкально-поэтический вечер «Праздник белых журавлей», посвященный творчеству Расула Гамзатова. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Человек мира», цель которого - укрепление дружеских отношений между народами многонационального псковского края и России в целом. Подробностями о проекте и творческом вечере с Псковской Лентой Новостей поделилась его режиссер - заместитель директора «Дома офицеров» Светлана Васильева.

Человек мира

Проект «Человек мира» появился благодаря другой хорошей традиции. «Каждый год, 4 ноября, мы отмечаем День народного единства. Традиционно он проходит с приглашениями представителей национальных диаспор Псковской области. Из года в год мы поем песни, танцуем, читаем стихи, мероприятия проходят с участием нашего театра танца «Русские узоры», в чьём репертуаре есть множества танцев народов мира. И наши уважаемые диаспоры, зачастую являются зрителями таких мероприятий. Мы долго искали пути соприкосновения с нашими диаспорами каким-то другим способом, при их непосредственном участии.

Идейным вдохновителем будущего проекта стал руководитель «Центра чеченской культуры «Барт» («Единство») Саид Ахматович Дукаев. Он предложил показать единение народов через их ярких представителей», - рассказала Светлана Васильева.

Первым совместным опытом в рамках проекта «Человек мира» стал состоявшийся в Доме офицеров в декабре прошлого года вечер-концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Народного артиста Советского Союза Муслима Магомаева, по праву заслужившего высокого титула «Властелина сердец». Несмотря на пеструю смесь разных кровей (турецкая, адыгейская, осетинская, татарская, чеченская) сам Муслим Магомаев всегда однозначно определял свою национальную принадлежность. Он считал себя азербайджанцем, отдавая дань любви и уважения земле, которая стала для него родной. О себе певец говорил так: «Азербайджан — мой отец, а Россия — моя мать». Чеченцы же считают Муслима Магомаева своим и гордятся им. Он пел на многих языках мира, пропагандировал своим творчеством и искусством именно дружбу народов. Мы увлеклись этой обширнейшей темой и в прошлом году сделали первый вечер-концерт», - рассказала режиссер проекта.

По словам Светланы Васильевой, мероприятие было камерным и проходило в малом зале Дома офицеров. Звучали песни Муслима Магомаева в записи и в исполнении других вокалистов – и те, кто застал его эпоху, и молодежи, очарованной магией таланта и личности артиста. В концерте приняли участие: Заслуженный артист России Александр Либ, Екатерина Партс, Виталий Зубков, Алина Анохина и Валерий Оглы. Мероприятие состоялось при большой поддержки Центра чеченской культуры «Барт» («Единство») – руководитель Саид Ахматович Дукаев и Азербайджанской национально – культурной автономии (АзНКА):заместитель председателя Полад Исмаилов.

Памяти павших

В этом году проект продолжится. «Мы решили в каждой национальности найти такого героя. И 20 октября, накануне Дня белых журавлей, мы приглашаем на творческий вечер, посвященный Расулу Гамзатову. Именно народный поэт Дагестана Расул Гамзатов предложил учредить день памяти и уважения к жертвам всех войн», - сообщила Светлана Васильева.

Режиссер проекта напомнила, что величайшему поэту XX века, автору стихотворения «Журавли» Расулу Гамзатову 8 сентября исполнилось 100 лет. «Мы сразу решили, что обязательно будем делать этот праздник- день памяти всех погибших на фронтах теперь уже, к сожалению, не только Великой Отечественной войны. Образ журавля, улетающего в небо, как душа солдата, воина, как никогда актуален сегодня. Мы хотим пригласить наших школьников. Это тоже будет камерное мероприятие в малом зале Дома офицеров и нам предстоит нелёгкая задача вместить в рамках одного мероприятия всю огромную палитру человека-планеты Рамсула Гамзатова. Ведь только легенд о создании знаменитых «Журавлей» существует несколько. Песня композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли» прозвучит на вечере не только в исполнении Марка Бернеса, но и на разных языках мира. В том числе, на родном для Расула Гамзатова аварском языке. Сам Гамзатов писал, что голос журавлей напоминает аварскую речь.

Творчество, которое объединяет

В рамках проекта «Человек мира» псковичей ждет целый ряд творческих вечеров, посвященных настоящим людям мира, чье творчество до сих пор способно объединять народы. В ноябре планируется мероприятие в часть 40 лет со дня смерти Арно Бабаджаняна — Народного артиста СССР, армянского и советского композитора, пианиста, педагога. В концерте будут звучать песни в исполнении народного коллектива Вокальной студии «Признание» и солистов города. Конечно, примет участие и замечательный коллектив Армянского народного танца «Зангезур» (руководитель Ануш Асрян) Псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община «УРАРТУ» (председатель Вермишян М.С.)

В декабре в Доме офицеров вновь пройдет вечер-концерт, посвященный творчеству Муслима Магомаева теперь уже в большом концертном зале.

Мероприятие в феврале посвятят «поющему ангелу» Анне Герман. «Удивительная, уникальная, неповторимая. Своим творчеством Анна Герман по прежнему не только наполняет сердца и души миллионов чистотой и светом любви и надежд, но и остаётся центром объединения людей – народов России, Германии, Польши, Италии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран, - даже в наше непростое время», - сказала режиссер проекта.

А в апреле в рамках проекта состоится Концерт-набат «Сажайте розы в проклятую землю», посвященный творчеству латвийского поэта Эйженса Вевериса.

«Еще в студенческие годы я познакомилась с творчеством Эйженса Вевериса и была потрясена его произведениями, посвящёнными его опыту выживания в концентрационных лагерях. Тогда не было интернета, приходилось от руки переписывать стихи в тетрадь, понимая, что это надо знать и помнить, что стихи обязательно выльются в будущие мероприятия. Эйженс Веверис во время немецкой оккупации Латвии был арестован и содержался в концентрационных лагерях Саласпилс, Штутгоф, Маутхаузен. Наверное, наступило время не только отдать дань памяти автору, но и напомнить ныне живущим, особенно нашей молодёжи, как это было и, что живые свидетели этих мук ещё среди нас. Дом офицеров тесно сотрудничает с псковской организацией «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» руководитель Почётный гражданин города Пскова Раиса Петровна Кузина.

Достойным звания «Человек мира» является несомненно Махмуд Алисултанович Эсамбаев – советский чеченский артист балета, эстрадный танцовщик, хореограф, балетмейстер, актёр. Он виртуозно танцевал все танцы народов мира. В 2024 году ему исполняется 100 лет!

Дважды Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» (МБУК «Дом офицеров») представлял Псковскую область на Международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаев в городе Грозном.

Почему бы не сделать большой праздник танцев мира, посвящённый Махмуду Эсамбаеву. Хореография у нас в городе Пскове - одно из ведущих направлений и думаю в арсенале многих творческих коллективов найдутся лучшие образцы национальных танцев.

Планы у нас были большие, и мы двигаемся к их осуществлению», - отметила Светлана Васильева.

ПОДРОБНОСТИ

Музыкально-поэтический вечер «Праздник белых журавлей» по творчеству Расула Гамзатова

Когда: 20 октября в 13.00

Где: Псков, Дом офицеров.

Возрастная категория 12+