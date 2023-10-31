Культура

Открытки с картинами Айвазовского появятся на «Ночи искусств» в Пскове

Открытки с картинами художника Ивана Айвазовского появятся на «Ночи искусств» в Пскове. Об этом начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Алексей Голубев рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Скорее всего, открытки с картинами Айвазовского мы подготовим, каждому посетителю "Ночи искусств" дадим в руки», – рассказал Алексей Голубев.

Также Псковский музей-заповедник анонсировал появление двух новых линеек сувенирной продукции. Первая линейка будет связана с произведениями Псковской картинной галереи и будет включать в себя карт-холдеры, платки, ручки и другое. Вторая линейка будет связана с творчеством Юрия Спегальского и будет включать в себя платки, шопперы, блокноты и изразцы.