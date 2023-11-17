Культура

Псковских студенток отметили на конкурсе «Читаем классику в Третьяковской галерее»

Студентки Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина (преподаватель Юлия Зубрилина) и Эвелина Миролюбова (преподаватель Александр Суховский) стали дипломантами всероссийского конкурса «Читаем классику в Третьяковской галерее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала преподаватель сценической речи и актёрского мастерства Юлия Зубрилина, в финал конкурса студентки прошли после серьёзного предварительного онлайн-отбора.

На финальном прослушивании в Москве звучали великие произведения русской классической и советской литературы.

По словам Юлии Зубрилиной, владение словом, донести мысль - это важное и нужное умение для артиста любого жанра. «Современные тенденции исполнительства, требуют синтетического разнообразия, и для будущих артистов, участие во всероссийском конкурсе чтецов - это большой профессиональный опыт, хорошая практика общения со слушателями», - отметила она.

В колледже добавили, что члены жюри высоко оценили профессиональный уровень конкурса, точность выбора материала, внимательный подход к работе над текстом и словом. Они подчеркнули, что несколько забытое чтецкое искусство начинает новый этап возрождения: появляется интерес к звучащей речи, к художественному чтению, к звучащей литературе.