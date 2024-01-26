Скотный двор и амбар XVII века признают бесхозяйными в Бежаницком районе

Суд обязал администрацию сельского поселения «Чихачевское» Бежаницкого района направить заявление о признании бесхозяйными шесть объектов культурного наследия регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Фото: пресс-служба судов Псковской области
Прокуратура района провела проверку и установила, что на территории сельского поселения есть объекты культурного наследия регионального значения, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке:
Все шесть объектов фактически являются бесхозяйным недвижимым имуществом.
Иск к администрации сельского поселения «Чихачевское» Бежаницкого района направил заместитель районного прокурора. Дело рассмотрел Бежаницкий районный суд.
Суд удовлетворил требования истца в полном объеме, обязав администрацию сельского поселения «Чихачевское» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу направить заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о признании бесхозяйными указанных объектов культурного наследия.