Культура

Скотный двор и амбар XVII века признают бесхозяйными в Бежаницком районе

Суд обязал администрацию сельского поселения «Чихачевское» Бежаницкого района направить заявление о признании бесхозяйными шесть объектов культурного наследия регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Прокуратура района провела проверку и установила, что на территории сельского поселения есть объекты культурного наследия регионального значения, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке:

«Амбар» XVII века и «Скотный двор» XVII века, расположенные в деревне Шилово Бежаницкого района,

«Магазин промышленный Богданова Н. Н.» XVIII века, «Заготовительный пункт» XVIII века, «Пожарное депо и клуб» XVIII века, «Чайная» XVIII века, расположенные в селе Ашево Бежаницкого района.

Все шесть объектов фактически являются бесхозяйным недвижимым имуществом.

Иск к администрации сельского поселения «Чихачевское» Бежаницкого района направил заместитель районного прокурора. Дело рассмотрел Бежаницкий районный суд.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме, обязав администрацию сельского поселения «Чихачевское» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу направить заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о признании бесхозяйными указанных объектов культурного наследия.