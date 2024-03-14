Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
2024 вызовы и угрозы
ответы на все вопросы
розыгрыш билетов в кино
новый дом «ТЭЦ на Великой»
Господин Рейтингомер
Онлайн-викторина про Псковскую область
про опоздания на работу
Парковка в зеленой зоне
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Культура 14.03.2024 11:520 Завершающий этап реставрации псковской иконы «Успение» XVII века начался в Центре имени Грабаря 18.03.2024 16:160 225 образов поэта представлено к юбилею Александра Пушкина в Михайловском 18.03.2024 10:100 Фестиваль «Русская весна» пройдет в Детском парке Пскова 17.03.2024 19:430 Концертом завершился день в Штабе общественной поддержки в Пскове 16.03.2024 13:000 Значение слова «руст» раскрыли в Псковском музее 15.03.2024 18:450 Больше тысячи школьников посетили Псковский музей-заповедник за сутки
 
 
 
Самое популярное 14.03.2024 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 14.03.2024 12:505 Уроженка Пскова стала одним из основных кандидатов на пост главы Верховного суда 13.03.2024 08:430 Новый автобусный маршрут №21 запустят в Пскове в апреле 13.03.2024 12:291 Интерактив: Корытовский лес в пеньках и сучьях 11.03.2024 19:330 Два человека погибли на трассе в Пушкиногорском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

225 образов поэта представлено к юбилею Александра Пушкина в Михайловском

18.03.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Выставка, на которой представлено 225 портретов Александра Пушкина, открыта в научно-культурном центре Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь далее: официальные информационные ресурсы музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Проект «225. Галерея портретов А.С. Пушкина» посвящен юбилею великого русского поэта. В экспозиции - изображения поэта из фондов музея. Портреты разные как по технике исполнения, так и по времени написания.

Наиболее ценными являются прижизненные портреты великого поэта. В экспозиции оттиски гравюры, созданной в 1827 году профессором гравировального класса Академии художеств Н. И. Уткиным, и гравюры, выполненной английским художником Томасом Райтом. Считается, что поэт сам заказал Райту этот портрет для готовившегося собрания сочинений. Предварительный рисунок был сделан с натуры в конце 1836 года (не сохранился), а сама гравюра увидела свет уже после смерти Александра Сергеевича в марте 1837 года.

Значительную часть иконографии Пушкина, представленной на выставке, составляют работы художников второй половины XX века. Среди авторов — В. М. Звонцов, Л. В. Гервиц, П. П. Оссовский, Н. П. Предеин, А. К. Соколов, И. Ю. Даур, С. К. Фролов, М. Л. Шретер, Е. А. Устинов, Ю. И. Селиверстов и многие другие. В XXI-м веке Пушкина рисовали И. Д. Шаймарданов, Э. Х. Насибулин, Л. Н. Нецветаев, О. В. Муратова, Р. Г. Наливайко и другие. Скульптурные изображения А. С. Пушкина представлены работами Е. Ф. Белашовой, Л. А. Усова, И. В. Крестовского, А. И. Посядо, Анны Франциски Шварцбах (A. F. Shwarzbach) и других. Все они создавались на основе тщательного изучения прижизненных портретов Пушкина, его автопортретов, творчества и биографии.

В юбилейные годы изображения поэта стали появляться на сувенирах и на предметах декоративно-прикладного искусства. В экспозиции - изделия из фарфора, стекла, бисера, кожи, ткани, дерева и медальерного искусства, а также марки, почтовые конверты, открытки, значки с портретами Пушкина.

«На протяжении времени меняется не только понимание личности Пушкина, его творчества, но и художественные стили, что не могло не сказаться и на осмыслении облика поэта многочисленными портретистами. Собранные воедино портреты Александра Сергеевича помогают понять, каким видели гения русской литературы его современники, а каким представляли его образ последующие поколения. Художественные поиски "своего" Пушкина продолжаются», - отметила специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Морозова

Выставка продолжит свою работу до 15 сентября.

Теги: #выставка #Пушкин #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов в регионы РФ?
В опросе приняло участие 344 человека
18.03.2024, 17:150 «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? ВИДЕО 18.03.2024, 17:130 Игорь Сопов: Опыт голосования в приграничной зоне возьмут на вооружение 18.03.2024, 17:100 Дорожники приступят к поверхностной обработке на трассе М-9 в Псковской области 18.03.2024, 17:080 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 марта
18.03.2024, 17:000 Игорь Сопов: В дни голосования поступило много звонков о «минировании» участков 18.03.2024, 17:000 Проголосовать за проекты благоустройства в Псковской области можно онлайн 18.03.2024, 16:540 Тала Нещадимова дала характеристику прошедшей зиме в Псковской области 18.03.2024, 16:450 Нигилизм по отношению ДЭГ сказался на онлайн-результатах коммунистов — Игорь Сопов
18.03.2024, 16:443 Температура выше нормы ожидается в апреле в Псковской области 18.03.2024, 16:380 «Постскриптум»: Президентские выборы без неожиданностей и политика запретов. ВИДЕО 18.03.2024, 16:370 Игорь Сопов: Традиционно нарушений при проведении голосования не было 18.03.2024, 16:360 Когда растает выпавший снег, рассказала Тала Нещадимова
18.03.2024, 16:240 Псковичи стали призерами всероссийских соревнований по бадминтону в Казани 18.03.2024, 16:160 225 образов поэта представлено к юбилею Александра Пушкина в Михайловском 18.03.2024, 16:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Игорь Сопов о ходе трехдневного голосования в Псковской области 18.03.2024, 15:580 Цены на какао-бобы в мире выросли с конца 2023 года вдвое
18.03.2024, 15:460 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II. ВИДЕО 18.03.2024, 15:360 Путин получил 87,28% голосов после обработки 100% протоколов 18.03.2024, 15:280 Канализационную линию на улице Байкова в Пскове забило кирпичами 18.03.2024, 15:160 Удочку почти за миллион рублей изъяли у мужчины на границе в Псковской области
18.03.2024, 15:050 МегаФон увеличил скорость интернета в Великих Луках и деревнях района 18.03.2024, 15:030 Итоги президентских выборов в Псковской области подведет Игорь Сопов в эфире «ПЛН FM» 18.03.2024, 14:540 Названы муниципалитеты Псковской области с наиболее высокой поддержкой Путина на выборах 18.03.2024, 14:370 Псковичка Наталья Спиридонова признана мастером спорта России международного класса
18.03.2024, 14:300 Подписан протокол об итогах голосования на выборах президента России в Псковской области 18.03.2024, 14:250 Президентские выборы. Итоги 18.03.2024, 14:160 Водитель отсудил у администрации Печорского округа деньги за повреждение автомобиля упавшим деревом 18.03.2024, 14:090 Последствия весеннего снегопада в Пскове устраняют сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»
18.03.2024, 14:042 Псковская область вошла в пятерку лидеров производства сапог в России 18.03.2024, 13:560 Рекордное количество туристов посетили экоферму «Изборский страус» в 2023 году 18.03.2024, 13:530 Художественную школу в Великих Луках могут обязать установить на входе табличку со шрифтом Брайля 18.03.2024, 13:314 Крупнейшие пивовары России предупредили о подорожании продукции
18.03.2024, 13:150 Воспитанники Себежского спецучилища открыли сезон добрых дел в «Михайловском» 18.03.2024, 13:051 Жителя Дно приговорили к обязательным работам за кражу телефона 18.03.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Президентские выборы без неожиданностей и политика запретов 18.03.2024, 12:540 Жилой дом горел в Печорах из-за неисправности электрооборудования
18.03.2024, 12:490 Региональный этап чемпионата «Профессионалы» в Пскове пройдет с участием представителей Республики Беларусь 18.03.2024, 12:410 Администрацию Великих Лук обязали ликвидировать свалку на городском кладбище 18.03.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? 18.03.2024, 12:270 Ереванский театр драмы покажет спектакли в Пскове
18.03.2024, 12:250 Пьяный водитель врезался в бордюр в Пскове 18.03.2024, 12:200 «Постскриптум»: Президентские выборы без неожиданностей и политика запретов 18.03.2024, 12:182 Валерий Филимонов об итогах президентских выборов: Нас ждет шестилетие развития страны, Пскова и области 18.03.2024, 12:110 Поезд насмерть сбил мужчину в Дедовичах
18.03.2024, 12:080 Факт загрязнения ручья Коломенка выявили в Великих Луках 18.03.2024, 12:066 Армен Мнацаканян: Никто не сомневался в победе нашего президента 18.03.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II 18.03.2024, 12:020 Алексей Наумец: Убедительная победа Владимира Путина на выборах показывает доверие избирателей
18.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 марта 18.03.2024, 11:510 Псковская музыкальная мозаика 18.03.2024, 11:500 Пять ландшафтных пожаров потушили за сутки в Псковской области 18.03.2024, 11:430 Александр Козловский: «Единая Россия» в Псковской области провела большую работу в ходе президентской кампании
18.03.2024, 11:352 Псковская область занимает третье место по поддержке Путина в СЗФО 18.03.2024, 11:310 Автомобиль Kia Ceed горел на Завеличье 18.03.2024, 11:300 Скончался бывший врач Псковской городской больницы Константин Молвинских 18.03.2024, 11:290 Александр Котов: Победа Владимира Путина на выборах президента - красивая, яркая и убедительная
18.03.2024, 11:150 «Гордозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? 18.03.2024, 11:130 Ревнивого псковича будут судить за сломанные другу детства ребра 18.03.2024, 11:090 Мусорные контейнеры горели в псковских многоэтажках 18.03.2024, 10:580 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II
18.03.2024, 10:550 Ледяные дожди ожидаются на Северо-Западе России, Псковская область в зоне особого риска - Россети 18.03.2024, 10:520 Росгвардейцы обеспечили общественную безопасность при проведении выборов в Псковской области 18.03.2024, 10:500 Гранату нашли на улице Карцево в Великих Луках 18.03.2024, 10:470 Пскович украл из магазина более 10 упаковок сыра и три бутылки водки
18.03.2024, 10:440 Антинаркотическая акция стартовала в Псковской области 18.03.2024, 10:390 Названа предположительная причина возгорания тепловоза в Псковской области 18.03.2024, 10:330 Сбитый в Пскове велосипедист скончался в больнице 18.03.2024, 10:110 Почти 300 фигурантов уголовных дел в псковском и великолукском СИЗО проголосовали на выборах президента
18.03.2024, 10:100 Фестиваль «Русская весна» пройдет в Детском парке Пскова 18.03.2024, 10:000 Время возможностей 18.03.2024, 09:510 Великолучанин ударил знакомого кочергой по голове и ответил в суде 18.03.2024, 09:390 Банки пожаловались на сложности с запуском карты туриста
18.03.2024, 09:280 Более 100 человек утонули в России с начала года 18.03.2024, 09:151 Платформу для конфискованной криптовалюты создадут в России  18.03.2024, 09:000 Названо время суток, когда россияне наиболее работоспособны 18.03.2024, 08:580 «Противостояние зимы и весны»: снег выпал Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru