Культура

225 образов поэта представлено к юбилею Александра Пушкина в Михайловском

Выставка, на которой представлено 225 портретов Александра Пушкина, открыта в научно-культурном центре Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь далее: официальные информационные ресурсы музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Проект «225. Галерея портретов А.С. Пушкина» посвящен юбилею великого русского поэта. В экспозиции - изображения поэта из фондов музея. Портреты разные как по технике исполнения, так и по времени написания.

Наиболее ценными являются прижизненные портреты великого поэта. В экспозиции оттиски гравюры, созданной в 1827 году профессором гравировального класса Академии художеств Н. И. Уткиным, и гравюры, выполненной английским художником Томасом Райтом. Считается, что поэт сам заказал Райту этот портрет для готовившегося собрания сочинений. Предварительный рисунок был сделан с натуры в конце 1836 года (не сохранился), а сама гравюра увидела свет уже после смерти Александра Сергеевича в марте 1837 года.

Значительную часть иконографии Пушкина, представленной на выставке, составляют работы художников второй половины XX века. Среди авторов — В. М. Звонцов, Л. В. Гервиц, П. П. Оссовский, Н. П. Предеин, А. К. Соколов, И. Ю. Даур, С. К. Фролов, М. Л. Шретер, Е. А. Устинов, Ю. И. Селиверстов и многие другие. В XXI-м веке Пушкина рисовали И. Д. Шаймарданов, Э. Х. Насибулин, Л. Н. Нецветаев, О. В. Муратова, Р. Г. Наливайко и другие. Скульптурные изображения А. С. Пушкина представлены работами Е. Ф. Белашовой, Л. А. Усова, И. В. Крестовского, А. И. Посядо, Анны Франциски Шварцбах (A. F. Shwarzbach) и других. Все они создавались на основе тщательного изучения прижизненных портретов Пушкина, его автопортретов, творчества и биографии.

В юбилейные годы изображения поэта стали появляться на сувенирах и на предметах декоративно-прикладного искусства. В экспозиции - изделия из фарфора, стекла, бисера, кожи, ткани, дерева и медальерного искусства, а также марки, почтовые конверты, открытки, значки с портретами Пушкина.

«На протяжении времени меняется не только понимание личности Пушкина, его творчества, но и художественные стили, что не могло не сказаться и на осмыслении облика поэта многочисленными портретистами. Собранные воедино портреты Александра Сергеевича помогают понять, каким видели гения русской литературы его современники, а каким представляли его образ последующие поколения. Художественные поиски "своего" Пушкина продолжаются», - отметила специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Морозова

Выставка продолжит свою работу до 15 сентября.