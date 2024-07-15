Культура

Пушкинскую Россию представляют в музейных залах на московском Арбате

Сегодня, 18 июля, в выставочных залах Государственного музея А. С. Пушкина на Арбате в Москве открыли выставку «Волшебные места, где я живу душой…». В экспозиции представлены пушкинские места России, и в первую очередь — псковские Михайловское, Тригорское, Петровское, Сороть и Савкина горка.

Александра Пономарёва. В комнатах III (2013). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», авторы работ, которые составили новую московскую выставку — молодые художники-графики, иллюстраторы Александра Пономарёва и Ася Шеварова. Ученицы всемирно известного иллюстратора, народного художника России Бориса Диодорова, впервые в Святогорье они приехали по инициативе своего мэтра, будучи студентами факультета графических искусств Московского государственного университета печати имени первопечатника Ивана Фёдорова (сейчас — Институт графики и искусства книги имени В. А. Фаворского в составе Московского политехнического университета). Как сейчас вспоминают художницы, Борис Диодоров тогда передавал им не только ремесленные навыки: он открыл им вдохновение и восторг от встречи с Пушкиным, с воспетыми поэтом «волшебными местами…»

Ася Шеварова. Весна в усадьбе. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

С тех пор Александра Пономарёва и Ася Шеварова приезжают в «Михайловское» ежегодно, иногда — по несколько раз, в разные сезоны, в последние годы уже в качестве мастеров и преподавателей. Их работы — выразительный графические листы, выполненные, по большей части, в редчайшей технике цветной автолитографии — во множестве хранятся в музейных фондах, и что очень важно, постоянно экспонируются, представляя псковские пушкинские места и, шире, современную отечественную художественную школу по всей стране и за её пределами. По мнению художниц, именно техника литографии, появившаяся в России на заре Золотого века поэзии и быстро набравшая популярность — наиболее органична для передачи пушкинских настроений и смыслов.

Выставка «Волшебные места, где я живу душой…» будет открыта для москвичей и гостей столицы чуть менее месяца, до 11 августа.