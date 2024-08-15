Культура

Первая посмертная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова открылась в Петербурге

В галерее Anna Nova Gallery в Санкт-Петербурге открылась выставка известного псковского фотографа Дмитрия Маркова, ушедшего из жизни в феврале 2024 года. До 20 октября посетители экспозиции «Седьмое небо» смогут увидеть шестьдесят фотографий, сделанных с 2014 по 2023 год.

Как отмечают организаторы первой посмертной выставки фотографа, Дмитрий Марков — известный документалист, волонтёр и автор фоторепортажей о «провинциальной России», снятых на iPhone.

Он стал первым российским участником рекламной кампании Apple, выиграл грант Getty Images, получил гран-при в конкурсе «Серебряная камера» и издал две фотокниги, не успев закончить третью.

Напомним, Дмитрий Марков умер 16 февраля в возрасте 41 года.