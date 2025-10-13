Заявки на конкурс национального костюма в Пскове принимают до 21 октября

«Дом ремёсел» принимает заявки на конкурс национального костюма в Пскове до 21 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.
Изображение: группа «Дом Ремёсел г. Псков» сети «ВКонтакте»
Мероприятие предоставляет участникам возможность проявить свои творческие способности и мастерство и погружает в мир истории, традиций и культуры России.
Конкурс включает шесть номинаций: «реконструкция древнерусского костюма»; «этнографический костюм»; «Псковский кутюр»; «современный авторский костюм»; «аксессуары»; «костюмы по мотивам сказок».
Участвовать могут мастера, дизайнеры, творческие коллективы, студенты и преподаватели специализированных учебных заведений, театры моды и костюма, а также индивидуальные мастера — профессиональные и любительские участники.
Заявки принимаются до 21 октября. Подробнее можно узнать в положении.