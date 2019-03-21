ЖКХ

Миллиарды на Чистую воду

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» 21 марта. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - реализация программы «Чистая вода».

Для Пскова словосочетание «чистая вода» уже пару десятилетий как не является просто решением упражнения по русскому языку из учебника младших классов «прилагательное + существительное». Насущная проблема с качественной питьевой водой стоит остро не только в областной столице. Но в 2010 году именно в Пскове «Чистая вода» стала проектом, завязанным на кредит Европейского банка реконструкции и развития с суммой свыше миллиарда рублей. Гарантом выступила администрация региона. В рамках проекта было запланировано строительство подземного водозабора, реконструкция очистных сооружений и модернизация магистральных сетей городского водопровода. Реализация началась - бурили скважины, меняли трубы, а в 2014 году случился Крым, грянули санкции, и ЕБРР по политическим мотивам отказался финансировать второй этап псковской «Чистой воды». Перед властями встали проблемы: надо было возвращать уже полученный кредит - сотни миллионов - и искать деньги на продолжение проекта.

Движение случилось 29 декабря прошлого года: президент Владимир Путин по просьбе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделил миллиард на погашения долгов, в том числе, и «Горводоканала». Пару дней назад в прессе прошла информация: миллиард с небольшим получит Псковская область на чистую воду из госказны до 2024 года. Вот счастье-то! Миллиарды посыпались, как шарики в лотерее «Спортлото». Так это один и тот же миллиард, посчитанный дважды? Не может быть, ведь из предновогоднего подарочного кейса половина суммы уходила «Псковпассажиравтотрансу»... Свести дебет с кредитом в этом вопросе «Дневному дозору» помог председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

«Тот миллиард, который был в прошлом году... Когда Михаил Юрьевич обратился к Владимиру Владимировичу, Псковской области оказали содействие за счет средств РФ. Эти деньги касались покрытия обязательств «Горводоканала» перед ЕБРР, который выделил нам средства на строительство водопроводных и очистных сооружений, то есть станции водоподготовки и подземного водозабора, и деньги действительно предназначены и используются именно для погашения кредита. Но есть еще сумма средств, которую планируется Российской Федерацией потратить на Псковскую область в рамках реализации нацпроектов и федеральной программы «Чистая вода». Мы в этой программе тоже участвуем. Нам подтвердили объем средств на 1 млрд рублей. Это другой миллиард, который именно в рамках нацпроекта идет».

На сумму 1 миллиард 69 миллионов рублей, рассчитанных до 2024 года, в нашей области запланировано провести инвентаризацию объектов водоснабжения, утвердить региональную программу по повышению качества питьевой воды и осуществлять строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Задача состоит в том, чтобы 90% населения Псковской области были обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. По оценке Сергея Грахова, на сегодняшний день 80% городских жителей региона пьют чистую воду, однако многие готовы поспорить с такой высокой оценкой. Проблем ведь действительно большое количество и в глубинке, и в крупных городах. О них нам рассказал главный санитарный врач области, руководитель управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

«По вопросам водоснабжения действительно существует много проблемных моментов. У нас, к счастью, большая часть нашего населения получает артезианскую воду, но многие водозаборные сооружения уже устарели. Это будет перекладка значительной части сетей, очень высока вероятность загрязнения, даже если артезианская вода идеально чистая, именно при транспортировке. Поэтому проблем очень много. Проблемных территорий у нас достаточно много. Это и многие сельские поселения, где остались бесхозными эти сооружения, и более крупные города. Проблема еще и в том, что Великие Луки еще не полностью отказались от поверхностного источника водозабора - реки Ловать, хотя там уже незначительная часть поступает населения из реки. А в Пскове три четверти - максимум четверть мы получаем артезианской воды. Поэтому Псков в обязательном порядке должен перейти на подземную воду, потому что река Великая - очень проблемный водоисточник. Качество воды может ухудшиться в любой момент. Сейчас, когда построили первую очередь водозабора, ситуация резко улучшилась, потому что вся вода, которая теперь подается в город, проходит очистку, коагулируется. Даже речная вода проходит очистку».

Продолжение проекта «Чистая вода», увеличение числа скважин подземного водозабора позволит областной столице уменьшить число заболеваний, вызываемых различными вирусами - это кишечные заболевания (сейчас показатель выше среднероссийского, и это напрямую связано с качеством воды, идущей из поверхностного источника, - рассказывает Александр Нестерук и настоятельно рекомендует жителям областной столицы кипятить воду из-под крана. На псковском «Горводоканале» всю проблематику понимают. Привлекаются средства по программе приграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 годы. Комментарий директора муниципального предприятия Константина Болотина.

«Мы получили статус партнера и планируем в этом году строительство второго пускового комплекса подземного водозабора в Пскове. Предполагаемый бюджет проекта — 3,5 млн евро, в том числе 10% - наше софинансирование. Мы сейчас для участия в проекте ждем «последние штрихи» - согласование Евросоюза на участие и финансирование этого проекта. После того, как получаем одобрение, подписываем грант-контракт, объявляем аукцион по выбору подрядчика и течение 2019 - 2020 годов планируем закончить и пустить в город 42 тыс кубов воды в сутки, запустить все скважины, очистные сооружения в рамках этого проекта. Вот наши планы на 2 года. Наше софинансирование данного проекта заложено в инвестиционную программу «Горводоканала», поэтому увеличения тарифа для жителей не потребуется».

Ничто не мешает муниципалитету наряду с другими районами заявиться и в федеральную программу, так сказать, для получения части от другого миллиарда. Великие Луки, например, рассказывает нам председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, оказались расторопнее коллег и уже в этом году получат 35 миллионов по своей заявке. В госпрограмме есть критерий «эффективности расходования средств». Маловероятно, что пойдет подтверждение на заявку, в которой, например, планируется проложить 20-километровый водопровод до деревни, где проживают 10 человек. Сергей Грахов рассказал «Дневному дозору», какие виды работ могут быть одобрены федерацией.

«Мы должны понимать, что заявки не от жителей принимаются, а от муниципалитетов. Проект направлен на комплексное решение проблем с водоснабжением. Несомненно, этих денег мало для того, чтобы обеспечить 100% населения качественной водой. Но целевого показателя, который мы перед собой поставили (обеспечить 90% населения области чистой водой), мы за эти средства достигнем. Деньги будут тратиться на модернизацию водозаборных сооружений, водопроводной сети, где-то будут проложены новые сети, отремонтированы насосные станции и так далее. То есть нужен именно комплексный подход, потому что мы понимаем: подземные сети (что водопроводные, что канализационные) - это такой объект, куда деньги можно вкладывать бесконечно. Но надо тратить деньги с умом, по-хозяйски подойти именно к вопросу модернизации системы водоснабжения».

В реализации программы, в улучшении качества питьевой в районах многое зависит от расторопности местных властей. Смогут быстро подготовить проектную документацию, докажут ее эффективность и значимость - дело пойдет. Предшественник Сергея Грахова, ныне глава Островского района Дмитрий Быстров, уже ускоряется по этой теме, понимая ее социальную значимость.

«Качество воды не то чтобы плохое, но есть определенное превышение показателей по железу, сероводороду на юге области. Более того, канализационное хозяйство, думаю, в любом районе и в городских округах, в том числе в Пскове, требует модернизации. Островский район не исключение. У нас есть объекты под модернизации, как «водные», так и канализационные, поскольку давно не проводилась реконструкция в рамках средств, которые мы имеем. Если это будет целевая программа с понятным объемом финансирования, конечно, мы там будем участвовать - как по забору воды, так и по водоочистке. В том числе по канализовании, установке очистных сооружений. В сельских территориях, которые мы также обслуживаем, изыскивать надо собственные источники и резервы. Комплекс работ предполагает установку насосов, капремонт водонапорных башен. А в самом городском поселении «Остров» где сосредоточена основная часть жителей района и потребителей, собственными силами нам не справиться».

Таким образом, можно сколько угодно ругать Москву, что миллиарда с копейками совсем не хватит, чтобы 100% жителей области пили качественную воду, особенно если говорить про деревни. Но некоторые инфраструктурные вещи в крупных поселках и райцентрах, даже в Пскове, вполне можно поправить. Расторопность чиновников - от этого многое зависит. Вот и посмотрим в очередной раз, что потечет из крана через 3-5 лет - живая вода или мертвая.