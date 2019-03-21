Миллиарды на Чистую воду

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» 21 марта. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - реализация программы «Чистая вода».
Для Пскова словосочетание «чистая вода» уже пару десятилетий как не является просто решением упражнения по русскому языку из учебника младших классов «прилагательное + существительное». Насущная проблема с качественной питьевой водой стоит остро не только в областной столице. Но в 2010 году именно в Пскове «Чистая вода» стала проектом, завязанным на кредит Европейского банка реконструкции и развития с суммой свыше миллиарда рублей. Гарантом выступила администрация региона. В рамках проекта было запланировано строительство подземного водозабора, реконструкция очистных сооружений и модернизация магистральных сетей городского водопровода. Реализация началась - бурили скважины, меняли трубы, а в 2014 году случился Крым, грянули санкции, и ЕБРР по политическим мотивам отказался финансировать второй этап псковской «Чистой воды». Перед властями встали проблемы: надо было возвращать уже полученный кредит - сотни миллионов - и искать деньги на продолжение проекта.
Движение случилось 29 декабря прошлого года: президент Владимир Путин по просьбе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделил миллиард на погашения долгов, в том числе, и «Горводоканала». Пару дней назад в прессе прошла информация: миллиард с небольшим получит Псковская область на чистую воду из госказны до 2024 года. Вот счастье-то! Миллиарды посыпались, как шарики в лотерее «Спортлото». Так это один и тот же миллиард, посчитанный дважды? Не может быть, ведь из предновогоднего подарочного кейса половина суммы уходила «Псковпассажиравтотрансу»... Свести дебет с кредитом в этом вопросе «Дневному дозору» помог председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.
На сумму 1 миллиард 69 миллионов рублей, рассчитанных до 2024 года, в нашей области запланировано провести инвентаризацию объектов водоснабжения, утвердить региональную программу по повышению качества питьевой воды и осуществлять строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Задача состоит в том, чтобы 90% населения Псковской области были обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. По оценке Сергея Грахова, на сегодняшний день 80% городских жителей региона пьют чистую воду, однако многие готовы поспорить с такой высокой оценкой. Проблем ведь действительно большое количество и в глубинке, и в крупных городах. О них нам рассказал главный санитарный врач области, руководитель управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.
Продолжение проекта «Чистая вода», увеличение числа скважин подземного водозабора позволит областной столице уменьшить число заболеваний, вызываемых различными вирусами - это кишечные заболевания (сейчас показатель выше среднероссийского, и это напрямую связано с качеством воды, идущей из поверхностного источника, - рассказывает Александр Нестерук и настоятельно рекомендует жителям областной столицы кипятить воду из-под крана. На псковском «Горводоканале» всю проблематику понимают. Привлекаются средства по программе приграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 годы. Комментарий директора муниципального предприятия Константина Болотина.
Ничто не мешает муниципалитету наряду с другими районами заявиться и в федеральную программу, так сказать, для получения части от другого миллиарда. Великие Луки, например, рассказывает нам председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, оказались расторопнее коллег и уже в этом году получат 35 миллионов по своей заявке. В госпрограмме есть критерий «эффективности расходования средств». Маловероятно, что пойдет подтверждение на заявку, в которой, например, планируется проложить 20-километровый водопровод до деревни, где проживают 10 человек. Сергей Грахов рассказал «Дневному дозору», какие виды работ могут быть одобрены федерацией.
В реализации программы, в улучшении качества питьевой в районах многое зависит от расторопности местных властей. Смогут быстро подготовить проектную документацию, докажут ее эффективность и значимость - дело пойдет. Предшественник Сергея Грахова, ныне глава Островского района Дмитрий Быстров, уже ускоряется по этой теме, понимая ее социальную значимость.
Таким образом, можно сколько угодно ругать Москву, что миллиарда с копейками совсем не хватит, чтобы 100% жителей области пили качественную воду, особенно если говорить про деревни. Но некоторые инфраструктурные вещи в крупных поселках и райцентрах, даже в Пскове, вполне можно поправить. Расторопность чиновников - от этого многое зависит. Вот и посмотрим в очередной раз, что потечет из крана через 3-5 лет - живая вода или мертвая.