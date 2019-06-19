ЖКХ

Чтобы избежать мусорного коллапса, в Пскове установят в дни Ганзы дополнительно 200 урн и 14 контейнеров

В Ганзейские дни Нового времени, который пройдут 27-30 июня в Пскове, для организации порядка и чистоты на улицах будут установлены дополнительные контейнеры и урны для мусора и коммунальных отходов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании профильного оргкомитета, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

По его словам, всего будет установлено 14 дополнительных контейнеров, хотя изначально планировалось только 11, и около 200 урн со съемными пакетами объемом по 100 литров каждый, которые будут опустошаться каждые три часа. Пакеты будут складываться в большой контейнер.

«Гостей будет очень много, и, конечно, оператор по обращению с ТКО с удовольствием бы заехал и днем, чтобы вывезти мусор, но в дневное время спецтранспорт на территории праздничного пространства не допустят. Конечно, мы не застрахованы от переполненных контейнеров, но ночью мусор будет однозначно вывозиться», - уточнил глава УГХ Пскова Николай Баринов.

«Давайте так: если какие-то контейнеры по итогам первого дня буду переполнены, то мы попросим регоператора поставить дополнительные контейнеры», - заявил Александр Братчиков. Он уточнил, что, скорее всего, основную массу мусора составят пустые бутылки из-под воды.

Директор ООО «Экопром» Сергей Пайст в свою очередь сообщил, что регоператором организованы дополнительные контейнерные площадки, и в целом установлено порядка 70 контейнеров на всех трех зонах праздничного ганзейского пространства, в том числе и на перехватывающих парковках.

«Проблему переполнения можно будет решить оперативным реагированием по итогам первого дня», - добавил он.

При этом глава регоператора по обращению с ТКО заверил, что многоквартирные дома не пострадают от проведения Ганзейских дней в Пскове, несмотря на то, что достаточно количество ресурсов придется направить на это направление. «Ежедневный вывоз с мест накопления отходов будет осуществляться в прежнем режиме. Никаких проблем возникнуть не должно», - заключил Сергей Пайст.