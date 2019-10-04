ЖКХ

Назван регион России с самым доступным для населения газом

Средняя стоимость одного кубометра газа в России во второй половине текущего года составила 6,27 рубля. Доход жителей страны позволял приобретать по этому тарифу 6326,1 куба. РИА «Новости» сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.

В Пскове стоимость одного кубометра газа составляет 6 рублей 20 копеек. Если в квартире отсутствует счетчик, то объем газа, рассчитывается по норме: 12 кубометров на одного прописанного в квартире человека. Соответственно, семья из двух человек в Пскове платит за газ 148 рублей 80 копеек в месяц.

Как оказалось, больше всего газа могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Сахалинской области. Там на среднемесячную зарплату можно купить 20093, 15766,2 и 15670,1 кубометра газа соответственно.

Пятерку лидеров замкнули Ханты-Мансийский автономный округ, где можно позволить себе 12913,1 куба газа в месяц, и Москва. На столичную зарплату получается приобрести 11324 куба.

За исключением Москвы все эти регионы являются крупнейшими добытчиками газа страны. В сумме в этих регионах добывается больше 90 процентов российского природного газа. Благодаря этому цены на него здесь существенно ниже, чем в других частях страны. В Ямало-Ненецком АО он стоит 4,27 рубля за куб, в Ненецком - 4,69 рубля, на Сахалине - 4,52 рубля, а в Югре - 4,91 рубля.