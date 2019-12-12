ЖКХ

Станцию умягчения планируют построить в Пскове, чтобы решить проблему жесткости воды

Станцию умягчения планируют построить в Пскове, чтобы решить проблему жесткости воды. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин, комментируя жалобы горожан на повышенную жесткость воды.

«Действительно вода из подземного источника более жесткая, но она не превышает санитарных норм: предельная норма - 7 мг на литр, а у нас от 5 до 6. Но все привыкли к воде с поверхностного источника, а там жесткость 3,5», - пояснил гость студии. По его словам, «проблема пришла, откуда не ждали». «В процессе проектирования подземного водозабора проектировщики, пробурив разведочные скважины и получив воду на анализ, не увидели, что воду нужно доумягчать, не сравнили ее с существующей мягкостью воды из поверхностного источника, не предугадали последствия изменения жесткости для горожан и не заложили в проект подземного водозабора процесс умягчения воды», - пояснил Константин Болотин.

Для водоканала эта проблема вышла а поверхность, когда в 2015 году были запущены две первых скважины и получены первые данные о показателях воды. «К кому бы мы ни обращались, все эксперты говорят: возможности умягчать нет, потому что вода в пределах нормы. Сегодня мы с администрацией региона серьезно занялись этим вопросом и, в частности, запросили коммерческие предложения у проектировщиков по возможным вариантам умягчения воды. Следующим этапом, скорее всего, будем заниматься поиском источника финансирования, и при его наличии будет строиться станция умягчения воды», - сообщил директор водоканала, добавив, что рассматривается возможность привлечения на эти цели средств национальных проектов.

Добавим также, что в целом вода, которая течет из кранов псковичей, благодаря усилиям сотрудников водоканала, соответствует норме, несмотря на большой процент износа водопроводных сетей и ухудшение качества воды в реке Великой. «С точки зрения микробиологии вода чиста, и пить ее можно. Вопрос в личном желании человека и в органолептике (определении показателей качества продукции на основе анализа восприятия органов чувств - ред.)», - резюмировал Константин Болотин.