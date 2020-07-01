ЖКХ

Сергей Грахов не видит оснований для передачи «Псковских теплосетей» в концессию

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов не видит оснований для передачи «Псковских теплосетей» в концессию. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Решение по судьбе предприятия будет приниматься не администрацией области, а администрацией города. Пока я не обладаю информацией о том, чтобы готовилась концессия, приватизация. Предприятие работоспособное, и мероприятия, в которых оно участвует по линии Фонда реформирования ЖКХ, позволят существенно сократить издержки ПТС. Предприятие хорошо работает, пока такой необходимости (передачи в концессию - ред.) мы не видим», - отметил председатель комитета.

Также он выразил надежду, что новый руководитель предприятия - и.о. директора ПТС Игорь Максимов - сможет выстроить конструктивные отношения с органами власти Пскова и области. «Я с ним встречался несколько раз, и с самого первого дня у нас сложился конструктивный диалог, мы поняли, чего хотим... Я рад, что он разделяет наши устремления по реализации проекта по линии Фонда реформирования ЖКХ, поэтому надеюсь, что мы выстроим хорошие отношения. Для этого есть все предпосылки», - заключил Сергей Грахов.