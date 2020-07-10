ЖКХ

В Пыталовском районе проводятся капремонты в трех многоквартирных домах

В городе Пыталово проводятся работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов на улицах Шафранского и Красноармейской. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ФКР Псковской области.

Так, на улице Шафранского строители подрядной организации «Балтстройпроект» выполняют работы по капитальному ремонту крыши дома №15, демонтируют старое кровельное покрытие для устройства новой плоской кровли из наплавляемых материалов.

В доме на улице Красноармейской, 42а специалисты подрядной организации «Строй-Вектор» завершают капитальный ремонт крыши. Строители разобрали старое кровельное покрытие, выполнили устройство новой плоской кровли из наплавляемых материалов, в настоящее время специалисты проводят ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровлю, устройство новой водосточной системы.

Все работы выполняются в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

В доме на улице Красноармейской, 43а строители подрядной организации «Балтстройпроект» приступили к работам по капитальному ремонту крыши.

Кроме того, в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области в Пыталово будут выполнены следующие ремонты: системы горячего водоснабжения - в доме №15 по улице Шафранского, системы холодного водоснабжения и системы водоотведения в доме №42 по улице Красноармейской.