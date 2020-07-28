ЖКХ

Реконструкцию ливневой канализации проводят на улице Герцена в Пскове

В настоящее время в Пскове на улице Герцена проходят мероприятия по реконструкции сетей ливневой канализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении строительства и капитального ремонта администрации Пскова.

В ведомстве также отметили, что в связи с тем, что при проведении земляных работ проводятся археологические исследования, ориентировочный срок окончания работ по реконструкции инженерных сетей - август 2020 года.

После завершения работ по реконструкции сетей буду выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей территории согласно проектно-сметной документации в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.