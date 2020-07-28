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Трубопровод меняют на улице Рокоссовского в Пскове

19.08.2020 11:18|ПсковКомментариев: 1

Трубопровод меняют на улице Рокоссовского в Пскове. Как сообщили в МП «Псковские тепловые сети», на улице Рокоссовского, как и на множестве других объектах Пскова, ведутся работы по замене имеющихся трубопроводов, для транспортировки теплоносителя.

Конкретно на этом участке идет замена трубопровода, не прошедшего гидравлических испытаний.

«Чем лучше мы сейчас сделаем свою работу, чем больше участков трубопровода успеем заменить, тем спокойнее пройдет отопительный сезон 2020-2021», - отмечается в сообщении.

Теги: #птс #тепловые сети #улица Рокоссовского
Источник: Псковская Лента Новостей
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