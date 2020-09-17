ЖКХ

Теплосети Великих Лук в 1,5 раза увеличили расходы на подготовку к зиме

МУП «Тепловые сети города Великие Луки» в 1,5 раза увеличило объем финансирования на подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщил директор предприятия Виктор Каменский.

«Это позволило нам дополнительно отремонтировать теплотрассы и провести работы на самих котельных по ремонту и содержанию оборудования. Все работы в настоящее время завершены», - сказал он в интервью Великолукской телерадиокомпании и подчеркнул, что предприятие на 100% готово к началу отопительного периода.

«Мы готовы подавать тепло. Но есть определенные федеральные нормативы, которые регулируют вопрос по дате начала отопительного сезона. Это всем известные непрерывные 5 дней при среднесуточной температуре менее 8 градусов Цельсия. В последние годы осень достаточно теплая, и этот временной отрезок наступает тогда, когда действительно становится по ночам холодно», - сказал Виктор Каменский.

В связи с этим, по его словам, появилось новшество - речь идет о введении так называемых «пробных топок». «Подобная процедура позволяет муниципалитетам и теплоснабжающим организациям, не дожидаясь этих пяти дней, подавать теплоноситель в систему. Сегодня этот вопрос рассматривается», - отметил директор теплосетей.

«На следующей неделе уже прогнозируется определенное понижение температуры и, я думаю, с учетом этого будет принято решение. Традиционно мы всем абонентам своим говорим, что у нас всегда есть возможность работать по заявкам, в первую очередь, от социальных учреждений», - заключил Виктор Каменский.