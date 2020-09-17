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Новые нормативы состава сточных вод утверждены в Пскове

В Пскове утверждены новые нормативы состава сточных вод для организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения МП города Пскова «Горводоканал». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, которая проходит 22 сентября.

Как отметила глава города Елена Полонская, прежние нормативы действовали с 2003 года. в июне 2020 года вступило в силу постановление правительства, утвердившее новый порядок расчета данных нормативов. В соответствии с ним муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» должно было предоставить новые расчеты нормативов состава сточных вод, а Псковская городская Дума - принять их со сроком действия с 1 июля 2020 года.

Для разработки новых нормативов была создана рабочая группа. После того, как в июле «Горводоканал» предоставил такие расчеты, гордума заключила договор с независимой экспертной организацией для проведения их экспертизы. Эксперты вынесли свою оценку предложенных нормативов и подготовили откорректированные расчеты, которые и были утверждены на сегодняшней сессии.

Новые нормативы отличаются от прежних в лучшую сторону для абонентов, за исключением показателей по фосфатам - пересмотреть показатели в сторону уменьшения можно будет после производимого ремонта очистных сооружений, в результате чего эффективность очистки сточных вод улучшится.

При этом депутат, директор «Горводоканала» Константин Болотин высказал мнение, что новые нормативы, а также тот факт, что ранее гордума приостановила взыскания с предприятий за сверхнормативный сброс сточных вод, вгонят водоканал в большие убытки. «Из нашего предприятия сделали монстра, из предприятий-абонентов — обиженных. Я удивлен, что депутаты, принимая вопрос и включаясь в этот спор, приняли позицию предпринимателей. Никто не услышал слова муниципального предприятия, и сегодня водоканал поставили в тяжелое финансовое положение», - отметил Константин Болотин, добавив, что по этой позиции — по сверхнормативным сбросам сточных вод - предприятию должны 55 млн рублей. По его мнению, гордуме следовало бы отменить принятое в марте текущего года решение о приостановке взысканий за сверхнормативный сброс.

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Кроме того, Константин Болотин адресовал вопрос лично главе города Елене Полонской, какую меру поддержки гордума оказала «Горводоканалу», и привел в качестве примера Великие Луки, где есть программа поддержки муниципальных предприятий. Елена Полонская обратила внимание, что гордума не разрабатывает, а принимает нормативно-правовые акты, поэтому руководству водоканала надо было самим внести соответствующие предложение.

В итоге депутаты большинством голосов утвердили новые нормативы, а также решили дополнительно проработать вопрос об отмене ранее принятого решения о приостановке взысканий за сверхнормативный сброс сточных вод.

«Нельзя забывать, что это не вопрос угоды отдельным предпринимателям, а вопрос поддержки довольно крупных предприятий Пскова, где трудились целыми семьями. И я считаю, что данные предприятия важно было поддержать, чтобы они продолжили работу», - резюмировала Елена Полонская.