ЖКХ

«Эхономика» с начальником службы энергосбыта ПТС Екатериной Максимовой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня,13 октября. Гостем студии стала начальник службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Екатерина Максимова.

Она рассказала, к чему готовиться псковичам в отопительном сезоне 2020 - 2021 годов, ждет ли жителей Пскова серьезное повышение тарифа, когда они получат квитанции с новыми тарифами, что такое ОДН, кто и как обслуживает общедомовые приборы учета и можно ли им доверять.