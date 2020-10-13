ЖКХ

Сергей Грахов: Псковский экотехнопарк не будет принимать отходы из других регионов

Месяц назад председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, что власти предполагают разместить экотехнопарк на землях Палкинского района. Параллельно стартовало общественное обсуждение региональной территориальной схемы обращения с ТКО. Это документ, регламентирующий весь процесс обращения с отходами в регионе: число и адреса мест складирования, пункты накопления и сортировки, планы по созданию экотехнопарков (одного или нескольких), логистические схемы.

В предложенном на обсуждение документе, как оказалось, нашлись огрехи. Власти утверждают, что недочеты технического свойства, тем не менее, они спровоцировали волну негатива от граждан. В частности, разночтения в цифрах общего объема мусора в области, отраженные в документе, вызвали у людей конспирологическую версию, что в нашем регионе будет утилизироваться не только местный, но и привозной мусор. Далее к ситуации присоединился депутат Государственной Думы Александр Васильев, выступив против якобы свалки, которую власти вознамерились сделать в Палкинском районе, называя все это дело красивым словом «экотехнопарк».

Так ли это? Точно ли местом под экотехнопарк, или полигон, или свалку выбраны земли на территории Палкинского района? Как на это отреагировали местные власти? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове ответил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

- Сергей Сергеевич, что же будет в Палкинском районе: свалка, полигон или экотехнопарк?

- Чтобы не было досужих домыслов, свалка это будет или не свалка, хочу всех успокоить: мы не планировали делать свалки. Мы наоборот хотим уменьшить их количество на территории региона. Напомню, их сейчас в области порядка 24. В рамках реформы ТКО и нацпроекта «Экология» на территории региона планируется построить современный экотехнопарк, который будет включать в себя объекты по сортировке отходов. Причем, на вторичную переработку должно пойти не менее 50% поступающего мусора. Также он предусматривает строительство современного полигона.

Что такое полигон? Это целый комплекс сооружений. Это не просто мусор на землю высыпали. Делается водонепроницаемая подоснова, укладывается специальная водонепроницаемая мембрана, ставятся очистные сооружения - фильтраты, чтобы вода, которая образуется в результате, скажем так, жизнедеятельности полигона, на выходе была чистой.

Экотехнопарк - технологически сложный объект, и построить его можно будет только после разработки проектно-сметной документации. А она разрабатывается на основе инженерных изысканий - инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-гидрогеологических. Это целый комплекс изысканий, в том числе экологических. И только после того, как, согласно изысканиям, там можно будет размещать экотехнопарк, делается проект. Он в обязательном порядке проходит публичные слушания с участием жителей района и направляется на экологическую экспертизу. Только после этого можно получить разрешение на строительство объекта.

- Сергей Сергеевич. Получается, не будет экотехнопарка - не будет и полигона? И другой момент: что в экотехнопарке будут делать с мусором - сжигать, закапывать, есть?

- Я подчеркиваю и хочу, чтоб жители нашей области поняли: без мусоросортировки никаких полигонов строиться не будет! То есть нам необходимо построить именно комплекс сооружений, который включает в себя и сортировку, и полигон, и водоочистку, и еще целый комплекс сооружений по обработке строительных отходов, чтобы можно было пустить их на повторное использование, например, на подсыпку или строительство дорог. Чтобы куски бетона не просто в поле валялись, а начали приносить пользу общему делу.

- То есть в составе экотехнопарка будет и сортировка отходов, и хранение того, что невозможно повторно использовать?

- Да. Там будут реализованы проекты, где 50% поступающего мусора сортируется и уходит на вторичную переработку: пластик, стекло, металл, дерево, бумага. Что можно переработать у нас в регионе, например, пластик, будет идти в переработку на территории региона. Что у нас нельзя переработать, например, стекло, упаковывается в емкости и отправляется на перерабатывающие стеклоплавильные заводы других регионов. Так же и с деревом. Из дерева делаются топливные пеллеты, различные изделия. Поэтому это не свалка ни в коем случае.

- В Палкинском районе сейчас идут самые настоящие схватки. Местные жители не хотят допускать на свою территорию свалку. В связи с этим еще раз хотелось бы проговорить: властями уже точно определено, что экотехнопарк будет 100% на этой территории?

- На самом деле нет стопроцентной гарантии, что этот участок полностью подойдет. Еще раз хочу повторить: сейчас в территориальной схеме обращения с ТКО указано только возможное местоположение экотехнопарка.

- То есть только после экспертиз вы скажете, там будет экотехнопарк или не там?

- Да, только после инженерных изысканий всех шести видов можно будет с уверенностью сказать, подходит вообще этот участок или нет. Многие задают вопрос, почему эти изыскания не сделали раньше. Но инженерные изыскания - вещь достаточно дорогая, и их надо будут делать в рамках заключенного концессионного соглашения.

- То есть за счет инвестора в том числе?

- Конечно, за счет инвестора. В том-то и дело, что, если этот участок не подойдет, то будет осуществлен поиск другого участка, который точно подойдет по инженерным изысканиям. И только после этого будет готовиться проект. На самом деле это недешевое удовольствие - сделать полный комплекс изысканий, но, учитывая важность объекта, его в обязательном порядке будут проводить, и следить за этим будет управление капитального строительства Псковской области. То есть никакой предвзятости здесь быть априори не может. В соцсетях, конечно, раздувают: «Свалке - нет!». Я полностью поддерживаю. Никаких свалок! Мы на самом деле против свалки, и мы не собираемся ее делать. Именно экотехнопарк, комплекс сооружений. Была также информация, что инвестор уже выбран. Нет, инвестор будет выбран по итогам конкурса, и мы в конкурсной документации укажем, что хотим видеть современный комплекс по обращению с ТКО, а не какую-то кучу мусора в лесу.

- Еще такой момент. Вы упоминали про обсуждение территориальной схемы обращения с ТКО. Много шуму наделали разночтения по объемам отходов, которые значатся в этой документации. Были даже предположения, что это расхождение говорит о том, что в Псковскую область будет свезен мусор из соседних регионов. Но здесь два варианта: либо мусор с соседних регионов, либо вы должны признать, что совершили техническую ошибку в документации.

- Я никогда не отказываюсь, если совершаю ошибку. Все мы их иногда делаем. А в данной ситуации действительно были допущены досадные огрехи. Действительно, это технические ошибки - ни больше, ни меньше. Они есть, и коллеги, которые нам присылали свои замечания и предложения, справедливо на них указывали. Я заверяю, что они уже исправлены в полном объеме. Поднимается вопрос, что якобы к нам в регион кто-то что-то повезет. Поскольку я должностное лицо, я ответственно заявляю: никаких разговоров и даже мыслей о том, что мы будем принимать у себя отходы с других регионов, нет. Четкая позиция губернатора на этот счет сформирована: мы не принимаем отходы из других регионов.

- Сергей Сергеевич, что касается конкретно Палкинского района, вы находитесь в контакте с местными властями: и с главой района, и с местными депутатами. Удалось найти точки соприкосновения? Местные власти не воспринимают в штыки вашу инициативу с возможным местоположением экотехнопарка?

- Очень хороший вопрос. Дело в том, что подобные проекты нельзя реализовать без обсуждения с населением, потому что это региональный проект, он имеет отношение к каждому жителю нашего региона. Наша главная задача - оставить нашим детям действительно чистый регион. Не заросший свалками, а где действительно есть культура обращения с ТКО. «Мусорная» реформа началась 1 января 2019 года, и если вы помните, я раньше говорил, что нам надо развивать культуру обращения с ТКО. Сперва было сложно, а сейчас все больше людей хотят и дальше развиваться в культуре обращения с отходами. Очень хорошо, что и администрация района, и волостные администрации, и депутаты задают конструктивные вопросы. Люди не говорят: «Мы против, и все». Они спрашивают: «А что будет?», «А как это скажется на районе?», «Не повредит ли это экологии?» И, получая ответы, они выстраивают конструктивный диалог.

Можно кричать, сколько угодно: «Нет полигону!», «Нет промышленности!». Но нельзя отрицать тот факт, что после строительства экотехнопарка муниципалитет, в котором его построят, получит несколько сотен рабочих мест с весьма неплохой зарплатой. Туда будут требоваться люди с достаточной квалификацией. Местные жители получат возможность как-то дополнительно обучиться, повысить квалификацию, чтобы потом получать более высокую зарплату. Любой глава, который болеет за свой район, радеет за то, чтобы там было создано как можно больше рабочих мест. И это немаловажный факт. И еще нельзя забывать, что это отчисления в бюджет муниципалитета, которые пойдут на дополнительные ремонты дорог, школ, детских садов, на установку детских площадок. Об этих вещах почему-то никто не говорит.