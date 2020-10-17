ЖКХ

Псковские теплосети провели ремонт железнодорожных путей

МП города Пскова «Псковские тепловые сети» рассказали о необычном ремонте. «С вероятностью в 99,9% вы подумали о ремонте трасс или котельного оборудования, но все мимо. Рассказ будет о ремонте, по закону жанра не хватает барабанной дроби, железнодорожных путей. Вот это поворот. Да, на балансе нашего предприятия есть железнодорожная линия, для поставки соли, нефтепродуктов и иных грузов, для нужд предприятия», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Как и любое оборудование, железнодорожная ветка требует периодического ремонта и обслуживания. Что же можно ремонтировать и реконструировать на железнодорожной ветке? Производится замена стрелочного перевода на прямой участок пути, меняются элементы верхнего строения пути (рельсы, шпалы, болты и прочее), проводится подсыпка и утрамбовка земельного слоя. Этот участок пути инспектируется специалистами из специализированных и сертифицированных организаций. Летом 2020 года специалисты из Санкт-Петербурга приезжали с плановой проверкой и высоко оценили уровень содержания железнодорожного полотна и прилегающей территорией (практически 1000 метров).

«Вы уже знаете, для каких целей нами используются нефтепродукты – это резервное топливо для нашей котельной СВПУ. Для чего же нужна соль, спросите вы? Нет, мы не открыли ресторанный бизнес и не посыпаем дороги, она нужна для умягчения водопроводной воды, которая преобразуется в теплоноситель, и с помощью соли вода становится менее опасной для оборудования и сетей, ну об этом мы уже писали», - сообщили на предприятии.