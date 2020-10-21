ЖКХ

В Острове завершена модернизация центральной городской котельной

В Острове завершена модернизация центральной городской котельной № 1. Работы выполнены в рамках проекта по обеспечению муниципального образования современной коммунальной инфраструктурой, который реализуется при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стоимость мероприятий составила свыше 20 млн рублей, из них более половины — средства Фонда ЖКХ.

В настоящее время на объекте установлен новый газовый котел. Оборудование работает в режиме пусконаладки. Мощность нового водогрейного котла составила 8 МВт. Мощность самой котельной увеличена до 24,9 МВт.

«Благодаря модернизации котельной в Острове с начала отопительного сезона обеспечена бесперебойная подача тепла в жилые дома центральной части города, а также в ряд социальных объектов, в том числе в Островскую межрайонную больницу, школы, детские сады. Кроме того, новое оборудование позволит значительно сократить расход топлива», — отметил глава Островского района Дмитрий Быстров. Он также обратил внимание, что прежнее оборудование котельной, находящееся в эксплуатации с 1984 года, устарело и остро требовало замены. Котел имел значительные коррозионные повреждения, отчего часто нуждался в проведении ремонтных работ.

Ранее ход работ по модернизации котельного оборудования проинспектировал губернатор Михаил Ведерников, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и генеральный директор, председатель правления Фонда Константин Цицин, которые находились в регионе с рабочей поездкой.

Добавим, работы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Острове будут продолжены. В 2021 году планируется произвести замену оборудования на котельной №4. Стоимость работ составит около 16 млн рублей, большая часть которых также будет выделена из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.