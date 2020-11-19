ЖКХ

Глава Псковского района: Программа «Чистая вода» - реальный шанс модернизировать водоснабжение

Федеральная программа «Чистая вода» - реальный шанс модернизировать систему водоснабжения Псковского района, отметила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава муниципалитета Наталья Федорова.

ЖКХ и, в частности, водоснабжение, она назвала «многострадальной темой», но движение в части решения проблем в этой сфере есть. «Благодаря проектам приграничного сотрудничества в этом году разработана проектно-сметная документация на постройку станций водоочистки в деревнях Родина и Середка. Объекты стоят огромных денег», - пояснила гость студии.

«Строительство станции очистки воды в Родине планируется в рамках программы в 2022 году, и мы пониманием, что наша главная задача - попасть в эту программу и с остальными проектами. Это реальный шанс модернизировать систему водоснабжения», - убеждена Наталья Федорова.