ЖКХ

Станции водоочистки в Родине и Середке будут спроектированы в 2021 году

Станции водоочистки в деревнях Родина и Середка будут спроектированы в 2021 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

«Проектирование не закончено. Есть вопросы по технологии, по сетям, но дело движется. Объекты сложные, и очень сложно спроектировать их хорошо, чтобы зашедший на них подрядчик четко отработал и сдал объект в соответствии с нормативом», - отметил он и спрогнозировал, что строительство станций водоочистки начнется или в следующем, или в 2022 году.

Кроме того, Святослав Колинко заметил, что при проектировании данных объектов не хотелось бы повторить опыт станции водоочистки в Черехе. «Это был первый серьезный объект подобного рода, построенный в районе. Был сделан не очень хороший проект, и на тот момент, когда он принимался, сотрудники администрации, видимо, не имели достаточного опыта, а как начали сроить, столкнулись с проблемами», - пояснил гость студии.

Сейчас станция работает в автономном режиме, чистая вода пока не подается. «Это связано стем, что мы не приняли объект. Были разногласия с подрядчиком по некоторым конструктивным решениям. Когда будет понимание, что все в порядке, мы закроем контракт и решим вопрос с обслуживающей организацией», - добавил он.