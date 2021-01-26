ЖКХ

Счетчиками воды оснастят дома в Новосокольниках по решению суда

Счетчиками холодной воды оснастят несколько жилых домов в городе Новосокольники после проверки прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства многоквартирные дома на улицах Воровского, 20, Садовой, 8, Тихмянова, 25 и других не были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов (холодной воды). «Собственники помещений в данных многоквартирных домах не обеспечили оснащение приборами учета используемой воды до настоящего времени», - констатировали в надзорном ведомстве.

Администрация района также не завершила мероприятия по оснащению приборами учета находящихся в собственности муниципального образования административного здания на улице Базарной, 1, здания средней школы и предприятий.

Прокурор района направил в Новосокольнический районный суд иск с требованием обязать муниципальное унитарное предприятие Новосокольнического района «ЖКХ» оснастить указанные дома на Воровского, Садовой и Тихмянова общедомовыми приборами учета используемой воды. Также он потребовал ввести с эксплуатацию приборы учеты в зданиях, находящихся в собственности муниципального образования и расположенных на Базарной, Партизанской, 14 и Тихмянова, 8.

Суд удовлетворил требования прокурора, на ответчика возложены соответствующие обязанности.